Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5'i FETÖ mensubu 8 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişinin yakalandığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2024 15:42, Son Güncelleme : 17 Ocak 2024 15:47
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da sürdüğü vurgulandı.
Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişinin yakalandığı belirtilen açıklamada, yapılan inceleme sonucunda yakalananlardan 5'inin FETÖ mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.