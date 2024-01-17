Samsun'da içme suyuna yüzde 15 indirim

SASKİ Genel Kurulu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında Meclis Toplantı Salonu'nda "Su ve atıksı tarifelerinde değişiklik" maddesini görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Tarife değişiklik maddesi mecliste kabul edilerek komisyona havale edildi. Plan, Bütçe, Hukuk ve Teknik İşler Komisyonu'nda görüşülen teklif, tekrar meclise gönderildi. İndirim teklifi, meclise verilen 15 dakikalık komisyon görüşmesinin ardından tekrar değerlendirildi.

"3. sefer su indirimine gidiyoruz"

Göreve geldiklerinden bu zaman 3. kez içme suyuna indirim uygulayacaklarını ifade eden Başkan Mustafa Demir, "2023'ün Mayıs ayında suya yüzde 20'lik bir fiyat artışı uygulamıştık. Yargıda bir dava söz konusuydu, istinafta görüşülüyordu. Bugün de suya indirim yapmak için olağanüstü genel kurul kararı aldık. 'Seçim üstü yapıyorsunuz' diyenlere, geçen sene mayısta zam yapmıştık, daha önce 2 sefer daha yaptığımız gibi yine indirim yapma kararı aldık. 3'üncü sefer su indirimine gidiyoruz" dedi.

"Yüzde 15'lik indirim ile içme suyu tarifesinde 9. sıradan 16. sıraya indik"

30 büyükşehir belediyesi arasında su tarifesi fiyatı olarak 16. sıraya gerilediklerine değinen Başkan Demir, "İndirim uygulamadan önce Samsun, büyükşehirler arasında en pahalı su tarifesi sıralamasında 9. sıradaydı. Yüzde 15'lik indirimle birlikte 30 büyükşehir belediyesi arasında 16. sıraya indik. İçme suyumuz Çakmak Barajı'ndan geliyor. Oradan motorlar ile arıtmaya gidiyor. Buradan da şehre pompayla geliyor. Burada da arıtıldıktan sonra evlere gönderiliyor. 1 litre su 5 kez pompadan geçiyor, terfi ediliyor. Bu da ciddi bir elektrik maliyet yükünü beraberinde getiriyor. GES projemiz bittiğinde tükettiğimiz elektriğin yüzde 65'ini üremiş olacağız. 30 MW'lık hakkımızı da gerçekleştirdiğimizde tüm elektrik giderlerimizin maliyeti sıfırlanmış olacak. Şu anda meskenlerde kullanılan içme suyuna indirimde bulunduk. Bunun yanı sıra su borcunu ödeyemeyecek durumdakilerin sularını da kesmiyoruz. Belediye olarak biz ödüyoruz. Kimse şehrimizde su parasını ödeyemediği için susuz kalmıyor" diye konuştu.

Vatandaşlardan tahsil edilen su paralarının yine şehrin altyapısı ve hizmet için kullanıldığına vurgu yapan Mustafa Demir, "Hamaset ve popülist yaklaşımlarla davranmak bu şehre yapılan en büyük haksızlıktır. Verimli ve vizyoner projeler, kaliteli yatırım bu şehrin hakkı, hukukudur. Yaptığımızı bir daha yıkılmamak üzere yapmak marifettir. Bunu göstermemiz gerekiyor. Biz dünyadaki zamanımızı tamamlayıp, göçeceğiz. Bizim yaptıklarımızdan gelecek nesillerin şikayetçi olmaması için müthiş bir özen gösteriyoruz. Tüm yatırım ve projelerimizi buna göre yaptık. Geçmiş dönemde yapılan birçok şeyi kamulaştırıp, yıkıp, tekrar yapmak zorunda kaldık. Niye böyle yaptılar demiyorum. O günkü imkanlar o kadarına sebebiyet vermiştir. O günküleri de görerek, yatırımlarımızda bunlara dikkat ettik. Şu anda da su tarifesi sıralamasında 16. sırada ve tam ortadayız. Bu konuda da tüm vatandaşların anlayış göstermelerini, ödedikleri paranın büyük kısmının kendilerine hizmette kullanıldığını bilmelerini istiyorum" şeklinde konuştu.

Söz konusu madde, tüm meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilerek karara bağlandı.

Yüzde 15 indirimin ardından su tarifeleri

İndirimin ardından Samsun'da 1. grup mesken abonelerinin 1 m3 içme suyu birim fiyatı 19,32 TL'den 16,42'ye düştü.

2'nci grup mesken abonelerinin 1 m3 ime suyu birim fiyatı 16,56 TL'den 14,08 TL'ye düştü.

3'üncü grup mesken abonelerinin 1 m3 ime suyu birim fiyatı da 13,64 TL'den 11,59 TL'ye düştü.

Ayrıca 1'inci grup kırsal su birim fiyatı 4,83 TL'den 4,11 TL'ye, 2'inci grup kırsal su birim fiyatı 4,14 TL'den 3,52 TL'ye ve 3'üncü grup kırsal su birim fiyatı da 3,41 TL'den 2,90 TL'ye düşmüş oldu.

Mevcut durumda aylık TÜFE ile birlikte 12 aylık ağırlıklı ortalama su satış fiyatı 23,27 TL olarak öngörülürken, yüzde 15'lik indirimin ardından aylık TÜFE ile birlikte 12 aylık ağırlıklı ortalama su satış fiyatı 20,60 TL'ye inmiş oldu.