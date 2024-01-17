Gaziantep'te 'Çember' operasyonlarında 114 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te jandarma ekiplerinin "Çember" operasyonları kapsamında son 10 gün içerisinde çeşitli suçlardan aranan 114 şüpheli şahıs yakalandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2024 18:13, Son Güncelleme : 17 Ocak 2024 18:14
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik "Çember" operasyonları yaptı. Adli makamların koordinesinde 5-14 Ocak tarihleri arasında JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) destekli icra edilen operasyonlar neticesinde çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 114 şüpheli şahıs yakalandı.
Yakalanan şüpheli şahıslar, tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.