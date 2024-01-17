Gaziantep'te 'Çember' operasyonlarında 114 şüpheli yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik "Çember" operasyonları yaptı. Adli makamların koordinesinde 5-14 Ocak tarihleri arasında JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) destekli icra edilen operasyonlar neticesinde çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 114 şüpheli şahıs yakalandı.

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