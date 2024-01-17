Erzurum'da araçtan atladığı belirtilen kadın ağır yaralandı

H.Ç'nin, erkek arkadaşı A.Ö. (28) ile tartıştığı ve onun kullandığı 35 JT 408 plakalı hafif ticari araçtan seyir halindeyken atladığı ileri sürüldü.

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