Mauro Icardi, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe derbisinin ardından sakatlığından dolayı ligde oynanan Konyaspor ve Sivasspor maçlarında forma giyemeyen Mauro Icardi, ailesiyle birlikte Sao Paulo'dan havalanan Türk Hava Yolları'na ait TK16 sefer sayılı tarifeli uçakla akşam 22.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na geldi. Golcü oyuncunun kısa sürede takıma katılıp ve antrenmanlara başlaması bekleniyor.

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