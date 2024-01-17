Ali Yalçın'dan 'mülakatsız' öğretmen atamasına destek
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın mülakatsız atama talep eden öğretmen adaylarına destek vererek; "Meslektaşlarımızın, mülakatsız atama talebi makul, masum ve mümkün bir taleptir." dedi.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mülakatsız atama talep eden öğretmen adaylarına destek verdi.
Ali Yalçın'ın yaptığı paylaşım şu şekilde;
Meslektaşlarımızın;
#ÖğretmeneMülakatsızTakvim talebi makul, masum ve mümkün bir taleptir.
Gereğinin yapılacağına ilişkin umudumuzu ifade ediyor, Eğitim-Bir-Sen olarak dün nerede duruyorsak bugün de meslektaşlarımızla aynı noktada duruyor, aynı cümleyi kuruyoruz.
?? 7433 sayılı kanunla sözleşmeden kadroya geçen kamu görevlilerinin #7433AileBirliği talepleri de Anayasa'nın aile bütünlüğü konusundaki amir hükmünün yerine getirilmesi, verilen sözün ise karşılığını bulması talebidir.
Gereği yapılmalı, beklenti karşılanmalıdır.