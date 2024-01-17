Mardin'de cami avlusunda bebek cesedi bulundu

Bebeğin cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Artuklu ilçesi Yaylı Mahallesi'nde bir caminin avlusunda bebek görenler, durumu 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

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