Mardin'de cami avlusunda bebek cesedi bulundu
Mardin'de cami avlusunda yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2024 23:14, Son Güncelleme : 17 Ocak 2024 23:14
Artuklu ilçesi Yaylı Mahallesi'nde bir caminin avlusunda bebek görenler, durumu 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin yaptığı incelemede, yeni doğduğu anlaşılan erkek bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.
Bebeğin cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.