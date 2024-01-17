İlkokul öğrencilerinin gönderdiği mektuplar jandarma personeline ulaştı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, farklı illerden ilkokul öğrencilerinin, öğretmenlerinin desteğiyle duygularını kaleme aldıkları mektupları Hakkari'ye gönderildi.

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