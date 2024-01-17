İlkokul öğrencilerinin gönderdiği mektuplar jandarma personeline ulaştı

Türkiye yerel seçime gidiyor! AK Parti'nin il il adayları
Türkiye yerel seçime gidiyor! AK Parti'nin il il adayları
Ali Yalçın'dan 'mülakatsız' öğretmen atamasına destek
Ali Yalçın'dan 'mülakatsız' öğretmen atamasına destek
RTÜK'ün yeni üyesi belli oldu
RTÜK'ün yeni üyesi belli oldu
ÖTV muafiyetli araçlarda talep arttı
ÖTV muafiyetli araçlarda talep arttı
Moody's 17 Türk bankasının görünümünü pozitife çevirdi
Moody's 17 Türk bankasının görünümünü pozitife çevirdi
Alper Gezeravcı'nın da olduğu uzay yolculuğu ertelendi
Alper Gezeravcı'nın da olduğu uzay yolculuğu ertelendi
Lütfi Savaş'ın 'Kentsel dönüşüm Bakanlık tarafından engelleniyor' iddiasına yanıt
Lütfi Savaş'ın 'Kentsel dönüşüm Bakanlık tarafından engelleniyor' iddiasına yanıt
Başsavcı açıkladı: 2023'te Çorum tarihinin en yüksek suç oranına ulaşıldı
Başsavcı açıkladı: 2023'te Çorum tarihinin en yüksek suç oranına ulaşıldı
Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu HSK üyeliği için toplandı
Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu HSK üyeliği için toplandı
Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı belli oldu
Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı belli oldu
MB açıkladı: Konutta yıllık fiyat artışı yüzde 82,8
MB açıkladı: Konutta yıllık fiyat artışı yüzde 82,8
Bakan Koca: Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72
Bakan Koca: Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72
Cevdet Yılmaz: Kalkınma hamlemize kararlılıkla devam edeceğiz
Cevdet Yılmaz: Kalkınma hamlemize kararlılıkla devam edeceğiz
MHP 55 adayını daha açıkladı
MHP 55 adayını daha açıkladı
Bakan Uraloğlu 'Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi' için tarih verdi
Bakan Uraloğlu 'Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi' için tarih verdi
Ankara ve İstanbul Başsavcıları Yargıtay üyeliğine seçildi
Ankara ve İstanbul Başsavcıları Yargıtay üyeliğine seçildi
Yeni evlenecek gençlerin kredi başvurusu için hazırlıklar tamamlandı
Yeni evlenecek gençlerin kredi başvurusu için hazırlıklar tamamlandı
Yarıyıl tatili cuma günü başlıyor
Yarıyıl tatili cuma günü başlıyor
Bakan Işıkhan'dan 'emekli zammı' açıklaması
Bakan Işıkhan'dan 'emekli zammı' açıklaması
AK Parti'de meclis üyeliği adaylıklarında 'mühendis' kriteri
AK Parti'de meclis üyeliği adaylıklarında 'mühendis' kriteri
Bakan Kacır: Türkiye Tech Visa'yı yakın zamanda hayata geçireceğiz
Bakan Kacır: Türkiye Tech Visa'yı yakın zamanda hayata geçireceğiz
YSK Başkanı Yener: Türkiye 31 Mart seçimlerine hazır
YSK Başkanı Yener: Türkiye 31 Mart seçimlerine hazır
Emekliler maaş artışlarının gözden geçirilmesini istiyor
Emekliler maaş artışlarının gözden geçirilmesini istiyor
Seyyar sandıkta oy kullanabilmek için son başvuru bugün
Seyyar sandıkta oy kullanabilmek için son başvuru bugün
10 ilde FETÖ operasyonu: 32 gözaltı
10 ilde FETÖ operasyonu: 32 gözaltı
Eskişehir krizinin perde arkası: Büyükerşen, Özel'i DSP ile tehdit etmiş
Eskişehir krizinin perde arkası: Büyükerşen, Özel'i DSP ile tehdit etmiş
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'emeklilere ilave artış' açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'emeklilere ilave artış' açıklaması
'Terörle Mücadelede TBMM'nin Tavizsiz Desteğine Dair Karar' Resmi Gazete'de
'Terörle Mücadelede TBMM'nin Tavizsiz Desteğine Dair Karar' Resmi Gazete'de
Çalışma Bakanı Işıkhan'dan 'emekliler yılı' paylaşımı
Çalışma Bakanı Işıkhan'dan 'emekliler yılı' paylaşımı
İki ilimizde eğitime kar engeli
İki ilimizde eğitime kar engeli
Ana sayfaHaberler Yaşam

İlkokul öğrencilerinin gönderdiği mektuplar jandarma personeline ulaştı

Farklı illerden ilkokul öğrencilerinin yazdığı mektuplar, Hakkari'de görevli jandarma personeline ulaştırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2024 23:43, Son Güncelleme : 18 Ocak 2024 00:00
Yazdır
İlkokul öğrencilerinin gönderdiği mektuplar jandarma personeline ulaştı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, farklı illerden ilkokul öğrencilerinin, öğretmenlerinin desteğiyle duygularını kaleme aldıkları mektupları Hakkari'ye gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığınca teslim alınan mektuplar, jandarma personeline dağıtıldı.

Mektupları okuyan jandarma personeli, öğrencilerin anlamlı davranışını karşılıksız bırakmayarak onlara mektup yazdı, jandarma dergisi ve boyama kitabı gönderdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber