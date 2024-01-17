Mardin'de cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2024 23:51, Son Güncelleme : 17 Ocak 2024 23:58
Artuklu-Kızıltepe kara yolunda 35 AKT 023 plakalı cip, Bilal Önder'in (22) kullandığı 47 ACT 625 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Önder, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.