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PIKTES Öğreticilerinin 2024 yılı iller arası mazerete bağlı yer değişikliği kılavuzu yayınlandı

Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamında çalışan Türkçe ve Arapça öğreticileri ile rehber danışmanların 2024 yılı için iller arası mazerete bağlı yer değişikliğine ilişkin işlemler, kılavuz çerçevesinde yapılacaktır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 18 Ocak 2024 08:05, Son Güncelleme : 18 Ocak 2024 09:15
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PIKTES Öğreticilerinin 2024 yılı iller arası mazerete bağlı yer değişikliği kılavuzu yayınlandı

Yer değiştirme başvuruları 19-24 Ocak 2024 tarihleri arasında alınacaktır.

İşte takvim;

İşte resmi yazı;

PIKTES Öğreticilerinin 2024 yılı iller arası mazerete bağlı yer değişikliği kılavuzunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR

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