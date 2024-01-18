Beyoğlu'nda 4 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü

Arap Cami Mahallesi Fermeneciler Caddesi'nde bir otelin 3. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net