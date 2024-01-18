Yargıtay Üyeliklerine Seçme Kararı Resmi Gazete'de
HSK Genel Kurulunca Yargıtay'daki 4 üyelik için yapılan seçime yönelik karar Resmi Gazete'de yer aldı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2024 07:22, Son Güncelleme : 18 Ocak 2024 07:36
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığı Genel Kurulunca, Yargıtaydaki 4 üyelik için yapılan seçime yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, Ankara Cumhuriyet Savcısı Hasan Yılmaz, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar ve Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça Yargıtay üyeliğine seçildi.