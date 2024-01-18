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Cumhur İttifakı 5 ilde değişikliğe gitti, adaylara deprem kriteri!

6 Şubat depreminden etkilenen 5 ilin belediye başkanı yeniden aday gösterilmedi. Kentsel dönüşümde etkili olacak isimler tercih edildi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 18 Ocak 2024 07:39, Son Güncelleme : 18 Ocak 2024 08:51
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Cumhur İttifakı 5 ilde değişikliğe gitti, adaylara deprem kriteri!

Türkiye Gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre: Cumhur İttifakı'nın mahalli seçim hazırlıkları bütün hızıyla devam ediyor. 7 Ocak'ta 26 adayını açıklayan İttifak, bugün de 48 şehrin belediye başkan adayını Ankara ATO Kongre ve Sergi Merkezinde ilan edecek. Yaklaşık üç saat sürmesi planlanan program kutlama havasında geçecek, müzikli olacak ve bazı sanatçılar şarkı söyleyecek. Programda bazı seçim şarkıları ilk defa çalınacak. Ceyhun Çelikten'in bestelediği "Bir şehir bir millet bu kalplerin ortasında, Ankara canım başkentim, kararlıyız biz çalışmaya her taşında, sokağında" şarkısı bütün salonda yankılanacak.

DEPREM BÖLGESİNDE DEĞİŞİM

Cumhur İttifakı'nda en büyük değişim 6 Şubat depreminden etkilenen illerde olacak. Afet bölgesi ilan edilen 11 ilden yönetimi AK Parti'de olan yedisinde ve kayyımla yönetilen Diyarbakır'da yüzde 50'lik bir değişim söz konusu. 7 Ocak'ta Elazığ adayını ilan eden ve mevcut başkan Şahin Şerifoğulları ile yola devam diyen AK Parti, Şanlıurfa ve Gaziantep'te de mevcut başkanları aday gösterecek. Kahramanmaraş, Kilis, Adıyaman ve Malatya'da yeni isimlerle yarışa girilecek.

Kahramanmaraş'ta İl Başkanı Fırat Görgel, Kilis'te eski AK Parti Milletvekili Reşit Polat, Adıyaman'da; Sakarya ve Elazığ'da Orman Bölge Müdürlüğü yapan Ziya Polat, Malatya'da ise yüksek lisans eğitimini Mimarlık Anabilim Dalı'nda Kent Çalışmaları ve Yönetimi (Kentsel Dönüşüm) alanında tamamlayan Sami Er aday gösterilecek. Diyarbakır'a Yüksek Mimar Mehmet Halis Bilden, CHP'nin elinde bulunan Adana'da, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Hatay'da AK Parti İl Başkanı Mehmet Öntürk aday yapılacak. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de ise MHP'nin adayı ile seçime girilecek.

ERDOĞAN GÖRÜŞECEK

Bu arada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Ocak Salı günü il başkanları ile bir araya gelecek. Daha sonra başka programlarla Ankara ve İzmir'in ilçeleri yine Erdoğan'ın katılımıyla açıklanacak. Diğer şehirlerin ilçe adayları ise genel başkan yardımcıları öncülüğünde düzenlenen programlarla duyurulacak.

Öte yandan, beyanname de 30 Ocak Salı günü Ankara'da gerçekleştirilecek programla duyurulacak. Beyanname açıklanmadan bir gün önce ise MKYK toplantısı yapılacak. Toplantıya il ve ilçe başkanları, belediye başkanları, belediye başkan adayları, kadın ve gençlik kolları başkanları davet edilecek.

GİDİLMEYEN YERE GİDİLECEK

Miting programları da en kısa sürede başlayacak. MHP ile Manisa'nın da aralarında olduğu bazı illerde ortak mitingler düzenlenecek. Tunceli ve Bilecik'in de aralarında bulunduğu, uzun süredir gitmediği şehirlerde miting yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat'ta ise deprem bölgesini ziyaret edecek.

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