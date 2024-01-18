THY bu yıl 8 bin personel alacak

Yeni Şafak Gazetesinden İbrahim Acar'ın haberine göre: Geçen yıl 93,4 milyon yolcu taşıyan Türk Hava Yolları, bu yıl yolcu ve kargoda yüzde 14 büyümeyi hedefliyor. Hedeflerine ulaşmak için istihdamı artıracaklarını belirten THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, 82 bin civarındaki çalışan sayısını yüzde 10 artırmayı planladıklarını söyledi. Bolat işe alacakları 8 bin civarındaki yeni çalışanın 600'ünün pilot olacağını ifade etti. Bolat, "Daha önceki başvurular üzerinden işe alım sürecimiz devam ediyor. Kabin memuru alımı için nisanda ilana çıkacağız" dedi.

HEDEF 3 BİN DOLAR HARCAYAN TURİST

Yeni döneme ilişkin büyüme stratejileri hakkında bilgi veren Bolat, "11 hedef ülkede yaptığımız tanıtım faaliyetleri ile ülkemize gelen nitelikli turist sayısını artırıyoruz. 11 ülkede 10 milyon turist ve 30 milyar dolar gelir hedefliyoruz" dedi. ABD, Kanada, Meksika, Avustralya, Singapur, Endonezya, Tayvan, Malezya, Çin, Japonya ve Güney Kore olarak belirledikleri ülkelerden Türkiye'ye gelen turist sayısının 2018'den bu yana 1,7 milyon kişiden 2,7 milyon kişiye çıktığına dikkat çeken Bolat, geçen yıl kaydedilen yüzde 39'luk artış oranını yükseltme hedefiyle tanıtımlara ağırlık vereceklerini kaydetti.

90 YILDA YAPILANI 10 YILDA YAPMA HEDEFİ

Önümüzdeki on yıla ilişkin hedeflerini anlatan Ahmet Bolat, dünyanın en geniş 9'uncu filosuna sahip olan THY'nin hedefinin beşinci sıraya yükselmek olduğunu belirtti. 2003'te 10 milyon olan yolcu sayısını 2013'te 48 milyon kişiye, 2023'te ise 83,4 milyon kişiye çıkardıklarını anlatan Bolat, "Bu yıl 92,5 milyon yolcu taşımayı hedefliyoruz. 2033'eki yolcu hedefimiz ise 171 milyon kişi. Bugün 245 olan uçuş noktasını 400'e çıkaracağız. 90 yılda yapılanı 10 yılda yapma kararlılığındayız" dedi.

BİR AIRBUS A350 PARASIYLA 4 BEŞİKTAŞ STADI YAPILIR

Bolat, 440 açıklık filolarını 2033'e kadar 810 uçağa çıkarmak hedefiyle siparişlerini verdikleri uçakları her yıl düzenli olarak teslim alacaklarını anlattı. Bolat, son 20 yılda ortalama yüzde 12,3 büyüyen THY'nin önümüzdeki 10 yılda ortalama büyüme hedefinin yüzde 7,7 olduğunu belirtti. Sipariş ettikleri uçakların önemini somut bir örnekle anlatan Bolat, "Geçen yılın rakamıyla bir adet Airbus A350'nin fiyatı 416 milyon dolar. Bu rakamla, inşaat maliyeti 100 milyon dolar olan Beşiktaş stadından dört tane yapılır. Böyle bir uçağın maliyeti çıkarmak için 12 yıl boyunca her yıl 500 bin yolcu bulmanız lazım" dedi.

EKONOMİYE KATKIMIZ KATLANARAK ARTAR

THY'nin Türkiye ekonomisine katkısını da anlatan Bolat, şöyle devam etti: "Geçen yıl 56 milyar dolarlık katkı sunduk. Bunun 20,8 milyar doları doğrudan, 16,2 milyar doları hizmet ihracatı, 17 milyar doları tedarik zinciri, 2,7 milyar dolarının ise teşvik edilmiş kısımdan oluşuyor. 2028'de katkımızı 101 milyar dolara, 2033'te ise 144 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz. Sağladığımız hizmet ihracatı sayesinde cari dengeye pozitif katkımız artarak devam ediyor."

Göbeklitepe'yi iyi anlatmalıyız

Türkiye'nin nitelikli turist çekmek için sahip olduğu tarih, kültür, din ve medeniyet varlıklarını iyi anlatmak gerektiğini ifade eden THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat, "Her yerde deniz, kum, orman ve vadi var. Ama bizim sahip olduğumuz insanlık tarihi başka yerde yok. İnsanlığın ve medeniyetlerin başlama noktası burada. Göbeklitepe ve diğer değerleri uçaklarımızda anlatmaya başladık" dedi.

Yabancı bloggerla tanıtıma devam

Blogger tanıtımlarının önemine de dikkat çeken Ahmet Bolat, Güney Kore'den Türkiye'ye getirilen bir blogger'in yaptığı ballı kaymaklı kahvaltının ardından bu ülkeye bal ve kaymak ihracatının arttığı örneğini verdi. Bolat bununugibi Kız Kulesi manzarasında çay-simit etkisinde kalan yabancıların da Türkiye'ye, İstanbul'a gelmeye başladığını belirtti.

Bilet fiyatlarını artırmadık

Yılbaşında yapılan ücret artışlarıyla birlikte birçok sektörde haksız fiyat artışları yapıldığına dikkat çeken Bolat, "Bazıları bunu çok kolay yapıyor. Biz bilet fiyatlarını yüzde 10 bile artırmadık. Fiyatlarımız neredeyse otobüs bilet fiyatlarıyla yarışıyor. Van'dan günde 40 otobüs dolusu yolcu taşıyoruz. Ama fiyatları artırmadık" dedi.

İstanbul'a uçanlar rakip değil

İstanbul Havalimanı'na uçan yabancı firma sayısının 100'ü bulduğu konusunda ise Bolat şunları söyledi: Keşke daha fazla gelseler. Biz bu konuda İGA yönetimini teşvik ediyoruz. Japonya'dan ABD'den de gelmesini isteriz. Frekans artışı sağlıyor. Uzak pazarlardan gelen yolcular alıp başka lokasyonlara taşıyoruz. Bize de yarıyor.