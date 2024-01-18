Yunanistan'a kaçarken yakalanan eski emniyet müdürleri tutuklandı

Hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.Ç. ile 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen Y.K. ve Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan temyizde dosyası bulunan H.B. yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin kimlik tespitinde FETÖ üyesi olma suçundan aranan ve meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürleri olduğu belirlendi.

Güvenlik güçleri Meriç ilçesi Alibey köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan grup tespit etti.

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