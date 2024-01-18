İstanbul'un yıllık konut ihtiyacı 123 bin

Türkiye Gazetesinden Önder Çelik'in haberine göre: - Raporu hazırlayan PwC Türkiye Ortağı ve Gayrimenkul Sektörü Lideri Ersun Bayraktaroğlu'nun verdiği bilgiye göre İstanbul'un ortalama hane halkı büyüklüğü 2022'de 3,18 iken, bu ortalamanın 2032'de 2,74'e düşmesi bekleniyor. İstanbul'da nüfus artış hızının 2010'dan 2022'ye kadar yıllık ortalama yüzde 1,5 olurken, 2023'ten 2032'ye gelindiğinde yüzde 0,5'e gerileyeceğini ifade eden KONUTDER Başkanı Ramadan Kumova "Hane halkı sayısı düşecek buna paralel olarak hane sayısı yüzde 22 artacak. Bu daha küçük evlere ihtiyacımız var demek" dedi.

"YILLIK ORTALAMA 123 BİN YENİ KONUTA İHTİYAÇ VAR"

Rapora göre İstanbul'da 10 yılda hane oluşumundan kaynaklı 1 milyon 84 bin; turizm, öğrenciler, yabancılar, ikinci konutunu alanlar, il dışından gelen iş insanları gibi diğer talep faktörleriyle birlikte toplam 1 milyon 230 bin, yıllık ortalama ise 123 bin yeni konut ihtiyacı oluşması bekleniyor. Ramadan Kumova "Belediyeler bu rapordan hareketle elde edecekleri ruhsat gelirini hesaplarken daha doğru bir öngörüde bulunabilirler. Şehirlerin ihtiyacına yönelik mekansal planlama için bu raporu referans alabilirler. Alt yapılara harcanacak bütçenin planlanmasında ilgililere bu rapor önemli bir katkı sağlayabilir. Üretici ve proje geliştirici firmalar için hane halkı büyüklüğü hareketlerine bakılarak projedeki konut tiplerinin doğru planlanmasını bu rapordan hareketle sağlayabilir. Hem sektör oyuncularının hem de kamu kaynaklarının doğru kullanımına imkan tanıyarak yanlış yatırımların önüne geçilecektir" değerlendirmesini yaptı.