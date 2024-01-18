Dolar günü 30,14 TL'den kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 30,1330 30,1340 30,1430 30,1440 Avro 32,7400 32,7410 32,7240 32,7250 Sterlin 38,1370 38,2540 38,1760 38,2930 İsviçre Frangı 34,8520 35,0270 34,7200 34,8940 ANKARA ABD Doları 30,1030 30,1830 30,1130 30,1930 Avro 32,7000 32,7800 32,6840 32,7640 Sterlin 38,0770 38,2870 38,1160 38,3260