Dolar günü 30,14 TL'den kapattı
Güne yatay seyirle başlayan dolar, günü 30,14 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2024 17:43, Son Güncelleme : 18 Ocak 2024 17:45
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|30,1330
|30,1340
|30,1430
|30,1440
|Avro
|32,7400
|32,7410
|32,7240
|32,7250
|Sterlin
|38,1370
|38,2540
|38,1760
|38,2930
|İsviçre Frangı
|34,8520
|35,0270
|34,7200
|34,8940
|ANKARA
|ABD Doları
|30,1030
|30,1830
|30,1130
|30,1930
|Avro
|32,7000
|32,7800
|32,6840
|32,7640
|Sterlin
|38,0770
|38,2870
|38,1160
|38,3260