Büyükçekmece Belediyesine rüşvet operasyonu: 22 şüpheli yakalandı
Büyükçekmece Belediyesine rüşvet operasyonu: 22 şüpheli yakalandı
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı
AK Parti'de 3'ü büyükşehir 15 belediye başkanı tekrar aday gösterildi
AK Parti'de 3'ü büyükşehir 15 belediye başkanı tekrar aday gösterildi
SpaceX'ten açıklama: Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu yapılacak mı?
SpaceX'ten açıklama: Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu yapılacak mı?
Bakan Tekin'den velilere yarı yıl tatili önerisi
Bakan Tekin'den velilere yarı yıl tatili önerisi
Emekliye ek zam teklifi Komisyonda kabul edildi
Emekliye ek zam teklifi Komisyonda kabul edildi
Bakan Yerlikaya'dan 1 il için turuncu, 8 il için sarı kodlu uyarı
Bakan Yerlikaya'dan 1 il için turuncu, 8 il için sarı kodlu uyarı
AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok
AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok
Kart, şifre ve kodların satışına KDV uygulanacak
Kart, şifre ve kodların satışına KDV uygulanacak
İşte AK Parti'nin belediye başkan adayları
İşte AK Parti'nin belediye başkan adayları
MEB'den sömestir kararı: Ev ödevi vermeyin spora ve sanata yönlendirin
MEB'den sömestir kararı: Ev ödevi vermeyin spora ve sanata yönlendirin
Erdoğan: CHP de artık DEM tarafından esir alınmıştır
Erdoğan: CHP de artık DEM tarafından esir alınmıştır
HSK kararnamesiyle yeni başsavcılar belli oldu
HSK kararnamesiyle yeni başsavcılar belli oldu
EPDK'dan Ciner Grubuna 650 milyon dolarlık şok!
EPDK'dan Ciner Grubuna 650 milyon dolarlık şok!
MHP 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı
MHP 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı
Osmaniye'de hacze giden polis memuru bacağından vuruldu
Osmaniye'de hacze giden polis memuru bacağından vuruldu
4 kişilik bir ailenin haberleşme gideri geçen yıl 8 bin 934 lira oldu
4 kişilik bir ailenin haberleşme gideri geçen yıl 8 bin 934 lira oldu
5 soruda özel okul ücretleri
5 soruda özel okul ücretleri
Erdoğan'dan Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi'ne video mesaj
Erdoğan'dan Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi'ne video mesaj
LPG'ye zam geldi
LPG'ye zam geldi
Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar Resmi Gazetede yayımlandı
Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar Resmi Gazetede yayımlandı
Kayseri'de 4 büyüklüğünde deprem
Kayseri'de 4 büyüklüğünde deprem
THY bu yıl 8 bin personel alacak
THY bu yıl 8 bin personel alacak
Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması gündemde
Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması gündemde
Cumhur İttifakı 5 ilde değişikliğe gitti, adaylara deprem kriteri!
Cumhur İttifakı 5 ilde değişikliğe gitti, adaylara deprem kriteri!
Yargıtay Üyeliklerine Seçme Kararı Resmi Gazete'de
Yargıtay Üyeliklerine Seçme Kararı Resmi Gazete'de
Türkiye yerel seçime gidiyor! AK Parti'nin il il adayları
Türkiye yerel seçime gidiyor! AK Parti'nin il il adayları
RTÜK'ün yeni üyesi belli oldu
RTÜK'ün yeni üyesi belli oldu
ÖTV muafiyetli araçlarda talep arttı
ÖTV muafiyetli araçlarda talep arttı
Moody's 17 Türk bankasının görünümünü pozitife çevirdi
Moody's 17 Türk bankasının görünümünü pozitife çevirdi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Büyükçekmece Belediyesine rüşvet operasyonu: 22 şüpheli yakalandı

Büyükçekmece Belediyesindeki rüşvet iddialarına yönelik operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan bazı belediye çalışanlarının odalarında arama yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2024 19:56, Son Güncelleme : 18 Ocak 2024 20:28
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, belediyedeki imarla ilgili konularda rüşvet iddiaları üzerine "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" konularıyla ilgili çalışma yürütüldü.

Ekiplerce, bir inşaat firması tarafından ilçede nisan ayında oturuma başlanması planlanan yaklaşık 8 milyar lira değerindeki toplam 140 lüks villanın temellerinin kazılmadan inşa edildiği iddialarına yönelik çalışma yapıldı.

Zorunlu olan fore kazıkları çakılmadığı, sismik kontrolleri gerçekleştirilmediği, yapı denetimcilerce hiçbir kontrolünün yapılmadığı öne sürülen villalarla ilgili sahte rapor düzenlendiği belirtildi.

Üniversite öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor ile iki ayrı keşif raporu kapsamında belediye görevlilerinin maddi menfaat karşılığı usulsüz yapılara inşaat ruhsatı verdiği iddia edildi.

Çalışmalar sonucunda, şüphelilerin kimlik ve adresleri belirlenerek, eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında Büyükçekmece Belediyesinde İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı N.S. ve İmar ve Şehircilik Müdürü A.Ç'nin de bulunduğu 22 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız silah, 20 bin lira ile 8 tam, 2 yarım ve 43 çeyrek altının bulunduğu aktarıldı.

Gözaltına alınan bazı şüphelilerin belediye binasındaki odalarında arama yapıldığı da öğrenildi.

- Kimliği belirsiz kişi gazeteciye saldırdı

Binaya getirilen şüphelilere alkışlayıp slogan atarak destek veren belediye personeli, zaman zaman polis ekiplerine ve basın mensuplarına da tepki gösterdi.

Bu sırada, olayı takip eden bir gazeteci, kimliği belirsiz kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

Yere düşmesinin ardından da darbedilen gazeteciyi meslektaşları ile bazı vatandaşlar kurtardı. Saldırıya uğrayan gazetecinin, kendisini darbeden kişiden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, operasyonla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçim sürecinde her türlü sürprizi beklediklerini belirtti.

Akgün, 2009 yılından bu yana planlı ve programlı operasyonlar yapıldığını öne sürerek, "Hiç kimse bizi yıldıramaz." dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de bu operasyonun Büyükçekmece Belediyesini yıpratmaya yönelik olduğunu savundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber