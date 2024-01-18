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5 soruda özel okul ücretleri

Özel okullar, ara sınıflardaki öğrencileri için gelecek yılki eğitim öğretim ücretlerini [(Bir önceki yılın ortalama yurt içi ÜFE+bir önceki yılın ortalama TÜFE)/2] artı 5 formülüne göre belirleyecek- Bu formüle göre özel okulların gelecek yılki eğitim öğretim ücretlerini ara sınıflardaki öğrenciler için en fazla yüzde 56,89 artış yapabileceği öngörülüyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2024 10:24, Son Güncelleme : 18 Ocak 2024 11:08
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5 soruda özel okul ücretleri

Özel okullar, ara sınıflardaki öğrencileri için gelecek yılki eğitim öğretim ücretlerini [(bir önceki yılın ortalama yurt içi ÜFE+bir önceki yılın ortalama TÜFE)/2] artı 5 formülüne göre belirleyecek.

AA muhabiri, 5 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'ndeki değişiklikler ve mevcut mevzuat hükümleri kapsamında, özel okullarda gelecek eğitim-öğretim yılında yapılabilecek ücret artışlarına ilişkin detayları 5 soruda derledi.

1- Gelecek yıl, özel okula başlamış bir öğrencinin ücret artışı en fazla yüzde kaç olacak?

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre, özel okullarda ara sınıfların eğitim ücreti belirlenirken bir önceki yıl ilan edilen ücret, okulda devam eden öğrencilerin eğitim ücreti belirlenirken ise öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen ücret dikkate alınacak ve bu ücretlere [(bir önceki yılın ortalama yurt içi ÜFE+bir önceki yılın ortalama TÜFE)/2]+5 oranından fazla artış yapılamayacak.

Bu formüle göre yapılan hesaplamalara göre, özel okulların, gelecek yılki eğitim öğretim ücretlerini ara sınıflardaki öğrenciler için en fazla yüzde 56,89 oranında artış yapabileceği öngörülüyor.

2- Özel okullara yeni başlayacak öğrencilerin ücretleri nasıl belirleniyor?

Özel okullar, öğrenci ve kursiyer ücretlerini; veli veya kursiyerlerle yapacakları Bakanlıkça belirlenerek Genel Müdürlük internet sayfasında yayımlanan özel sözleşmelerinde sağlayacaklarını belirttikleri eğitim ve öğretim imkanlarına, gelişmelerine imkan verecek yatırım ve hizmetler ile diğer işletme giderlerine göre tespit ediyor.

Dolayısıyla 1,5 ve 9. sınıflara başlayacak öğrencilerin ücretleri, veli ile okul arasındaki sözleşme hükümlerine göre belirlenecek.

3- Özel okul ücretleri ne zaman ilan ediliyor?

Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre, öğrenim ücreti ve diğer ücretler, kurumlarca her sene belirlenerek ocak ayından itibaren en geç mayıs ayının sonuna kadar ilan ediliyor.

4- Özel okullar yemek ve kıyafet gibi ücretleri ne zaman ilan ediyor?

Mevzuata göre, özel okullar, öğrenci veya kursiyerlerden; yemek, kahvaltı, servis, pansiyon, yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt ve benzeri hizmetler karşılığında alacakları ücretleri mayıs ayının sonuna kadar ayrıca tespit ediyor.

Bu hizmetlerden, talep eden veliler faydalanıyor.

5- Özel okullar ara sınıflar için mevzuatta belirlenen oranın üzerinde bir fiyat uygulayabilir mi?

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre kurumlar ücret ilanlarını, Milli Eğitim Bakanlığının Bilişim Sistemleri (MEBBİS) programına işleyerek alınan çıktının bir örneğinin süresi içinde doğrudan bağlı bulundukları milli eğitim müdürlüğüne veriyor ve belirtilen süre sonuna kadar kurumda velilerin görebilecekleri bir yere asıyor.

Dolayısıyla özel okullar mevzuattaki formülle belirlenen ücret artışının üzerinde bir artış yapamıyor. Mayıs ayından sonra açılan kurumlar ise bu işlemi kurum açma izni aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde yapıyor.

Kurumlar ilan ettikleri ücretlerin altında bir ücretle de kayıt yapabiliyor ancak, ilan edilen ücretin üzerinde ücret talep edemiyor.

Süresi içinde ücret ilanı yapmayan kurumlar bir önceki yılın ücretini alıyor.

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