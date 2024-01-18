Yüzeyi donan Çıldır Gölü'nde buz pateniyle dans

HSK kararnamesiyle yeni başsavcılar belli oldu
HSK kararnamesiyle yeni başsavcılar belli oldu
Emekliye ek zam Meclis'te görüşülmeye başlandı
Emekliye ek zam Meclis'te görüşülmeye başlandı
EPDK'dan Ciner Grubuna 650 milyon dolarlık şok!
EPDK'dan Ciner Grubuna 650 milyon dolarlık şok!
MHP 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı
MHP 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı
Osmaniye'de hacze giden polis memuru bacağından vuruldu
Osmaniye'de hacze giden polis memuru bacağından vuruldu
4 kişilik bir ailenin haberleşme gideri geçen yıl 8 bin 934 lira oldu
4 kişilik bir ailenin haberleşme gideri geçen yıl 8 bin 934 lira oldu
5 soruda özel okul ücretleri
5 soruda özel okul ücretleri
Erdoğan'dan Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi'ne video mesaj
Erdoğan'dan Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi'ne video mesaj
İstanbul'da, belediye başkan yardımcısı dahil 20 kişiye rüşvet gözaltısı
İstanbul'da, belediye başkan yardımcısı dahil 20 kişiye rüşvet gözaltısı
LPG'ye zam geldi
LPG'ye zam geldi
Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar Resmi Gazetede yayımlandı
Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar Resmi Gazetede yayımlandı
Kayseri'de 4 büyüklüğünde deprem
Kayseri'de 4 büyüklüğünde deprem
THY bu yıl 8 bin personel alacak
THY bu yıl 8 bin personel alacak
Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması gündemde
Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması gündemde
Cumhur İttifakı 5 ilde değişikliğe gitti, adaylara deprem kriteri!
Cumhur İttifakı 5 ilde değişikliğe gitti, adaylara deprem kriteri!
Yargıtay Üyeliklerine Seçme Kararı Resmi Gazete'de
Yargıtay Üyeliklerine Seçme Kararı Resmi Gazete'de
Türkiye yerel seçime gidiyor! AK Parti'nin il il adayları
Türkiye yerel seçime gidiyor! AK Parti'nin il il adayları
RTÜK'ün yeni üyesi belli oldu
RTÜK'ün yeni üyesi belli oldu
ÖTV muafiyetli araçlarda talep arttı
ÖTV muafiyetli araçlarda talep arttı
Moody's 17 Türk bankasının görünümünü pozitife çevirdi
Moody's 17 Türk bankasının görünümünü pozitife çevirdi
Alper Gezeravcı'nın da olduğu uzay yolculuğu ertelendi
Alper Gezeravcı'nın da olduğu uzay yolculuğu ertelendi
Lütfi Savaş'ın 'Kentsel dönüşüm Bakanlık tarafından engelleniyor' iddiasına yanıt
Lütfi Savaş'ın 'Kentsel dönüşüm Bakanlık tarafından engelleniyor' iddiasına yanıt
Başsavcı açıkladı: 2023'te Çorum tarihinin en yüksek suç oranına ulaşıldı
Başsavcı açıkladı: 2023'te Çorum tarihinin en yüksek suç oranına ulaşıldı
Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu HSK üyeliği için toplandı
Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu HSK üyeliği için toplandı
Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı belli oldu
Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı belli oldu
MB açıkladı: Konutta yıllık fiyat artışı yüzde 82,8
MB açıkladı: Konutta yıllık fiyat artışı yüzde 82,8
Bakan Koca: Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72
Bakan Koca: Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72
Cevdet Yılmaz: Kalkınma hamlemize kararlılıkla devam edeceğiz
Cevdet Yılmaz: Kalkınma hamlemize kararlılıkla devam edeceğiz
MHP 55 adayını daha açıkladı
MHP 55 adayını daha açıkladı
Bakan Uraloğlu 'Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi' için tarih verdi
Bakan Uraloğlu 'Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi' için tarih verdi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Yüzeyi donan Çıldır Gölü'nde buz pateniyle dans

Davet üzerine İstanbul'dan gelen artistik buz pateni sporcularının, kıyafetlerini giyip hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü donmuş göl üzerinde yaptığı gösteri ilgiyle izlendi- Artistik buz pateni antrenörü Burak Karakaş:- "İsviçre'de, Danimarka'da, ABD'de, Kanada'da ciddi anlamda donmuş gölde kayma popüler hale geldi. Türkiye'de doğa bize bu kadar muazzam bir pist sunabiliyorken, Çıldır Gölü'nün de üne kavuşması bizi mutlu edecektir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2024 11:29, Son Güncelleme : 18 Ocak 2024 11:30
Yazdır
Yüzeyi donan Çıldır Gölü'nde buz pateniyle dans

İstanbul'dan gelen artistik buz pateni sporcuları, Kars-Ardahan sınırlarındaki yüzeyi donan Çıldır Gölü'nde gösteri yaptı.

Ardahan Üniversitesi araştırma görevlisi Volkan Özkan'ın daveti üzerine İstanbul'dan bölgeye antrenör ve sporculardan oluşan 38 kişilik ekip geldi.

İlk olarak gölün donan yüzeyindeki karları temizleyip kendilerine alan açan sporcular, kıyafetlerini giyip hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü bölgede artistik buz pateni gösterisi yaptı.

"Patenle buz dansı" yapan sporcuların gösterisi, bölgedeki turistlerce ilgiyle izlendi.

- "Muazzam bir atmosfer ve doğal ortam var"

Artistik buz pateni antrenörü Burak Karakaş, AA muhabirine, geçen yıl 10 kişilik ekiple bölgeye geldiklerini ve bu yıl sayıyı 38'e çıkardıklarını söyledi.

Çıldır Gölü'nün kış aylarında çok güzel bir piste dönüştüğünü ifade eden Karakaş, şöyle konuştu:

"Geçen sene Çıldır Gölü'ne ilk geldiğimize burada muazzam bir his oluştu. Bu yıl da geldik, her yıl bunu yapmayı planlıyoruz. Muazzam bir atmosfer ve doğal ortam var. Doğal buz olduğu için ekstra güzel hissediyoruz. Sosyal medyada sürekli gördüğümüz videolarda maalesef hep yurt dışı videoları popüler oluyor. İsviçre'de, Danimarka'da, Amerika'da, Kanada'da ciddi anlamda donmuş gölde kayma popüler hale geldi. Türkiye'de doğa bize bu kadar muazzam bir pist sunabiliyorken, Çıldır Gölü'nün bu üne kavuşması bizi mutlu edecektir."

- "Getirebildiğim kadar insanı buraya getireceğim"

Sporculardan Kumsal Belin ise doğal buzda ilk deneyimini yaşadığını söyledi.

Çıldır Gölü'nü sosyal medyadan gördüğünü belirten Belin, "Her zaman burayı deneylemek istedim, çok beğendim. Normal buzlardan biraz daha farklı. Kayması biraz daha zor oluyor ama bu doğal ortamı çok sevdim. Buzun üzerine korkuyla çıktım ama buzun güvenli ve kırılma olasılığının düşük olduğunu gördüm, çok rahat kaydım. Kendimi mutlu hissettim, getirebildiğim kadar insanı buraya getireceğim." diye konuştu.

İpek İşken de takım olarak Çıldır Gölü'nde keyifli bir gün geçirdiklerini ifade ederek, "Doğal buzda kaymak çok güzel, özgür hissettiriyor. Açık havada, gökyüzü altında kaymak çok güzel. Geçen sene gelmiştim tadına doyamadım, bu sene tekrar geldim. Doğal buzda kaymak zor ama gökyüzü altında kaymanın verdiği his paha biçilemez. O yüzden herkesin hayatında en az bir defa gelmesini, bu deneyimi yaşamasını tavsiye ediyorum." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber