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Çin ölümcül bir virüsle laboratuvar deneyleri yapıyor

Pekin Kimyasal Teknoloji Üniversitesi tarafından yürütülen araştırma kapsamında Çin'in Covid-19 benzeri ölümcül bir virüsle laboratuvar deneyleri yaptığı belirlendi. İddialara göre virüs, 2017 yılında Covid salgını öncesinde keşfedilmişti.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 18 Ocak 2024 11:36, Son Güncelleme : 18 Ocak 2024 11:32
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Çin ölümcül bir virüsle laboratuvar deneyleri yapıyor

Çinli bilim insanları farelerde yüzde 100 öldürme oranına sahip ölümcül bir virüs üzerinde deneyler yapıyor.

Çinli bilim insanlarının yürüttüğü çalışmada ölümcül virüs "GX_P2V" olarak adlandırıldı. Virüs laboratuvar ortamında genetik olarak insanlara benzeyecek şekilde tasarlanmış farelerin beyinlerini hedef aldı.

GÖZLERİ BEYAZA DÖNDÜRÜYOR

Araştırmacılar farelerin enfeksiyondan sonraki beş gün içinde önemli ölçüde kilo verdiklerini, uyuştuklarını ve gözlerinin beyaza döndüğünü gözlemledi.

Fareler enfekte olduktan sadece sekiz gün sonra öldü. Bilim insanları virüsün fareleri bu kadar hızlı öldürmesine şaşırdıklarını ifade etti.

BEYİN ENFEKSİYONUNA NEDEN OLUYOR

Bilim insanları ölen farelerin vücutlarını analiz ettikten sonra virüsün akciğerlere, kemiklere, gözlere, soluk borusuna ve beyine bulaştığını tespit etti. Virüs kaynaklı beyin enfeksiyonu hayvanları öldürecek kadar şiddetliydi.

Pekin Kimyasal Teknoloji Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmaya göre virüs "Sars-CoV-2"ye benziyordu ve 2017 yılında Covid salgını öncesinde zaten keşfedilmişti.

Araştırmacılar, "Bu durum "GX_P2V"nin insanlara yayılma riskinin altını çiziyor ve SARS-CoV-2 ile ilişkili virüslerin patojenik mekanizmalarını anlamak için benzersiz bir model sağlıyor." ifadelerini kullandı.

COVID İLE KESİŞTİĞİNDE YÜZDE 100 ÖLÜMCÜL

Araştırma ekibi corona virüsle enfekte olmuş farelerde ölüm oranının yüzde 100 olduğunu bildirdi. Bu bulgu daha önce yapılmış çalışmaların ötesine geçerek türünün ilk örneği bir çalışma teşkil ediyor.

Ancak çalışmanın sonuçları arasında virüsün insanları nasıl etkileyebileceği yer almıyor. Çalışma internette yayınlanır yayınlanmaz uzmanlar endişelerini dile getirdi.

University College London'ın Genetik Enstitüsü'nden epidemiyoloji uzmanı Francois Balloux, araştırmayı "korkunç" ve "bilimsel açıdan tamamen anlamsız" olarak nitelendirdi.

"BU ÇILGINLIK DURDURULMALI"

Uzman sosyal medya hesabında, "İnsanlaştırılmış garip bir fare türünün rastgele bir virüsle zorla enfekte edilmesinden öğrenilebilecek ilgi çekici hiçbir şey göremiyorum. Tam tersine, bu tür deneylerin ters gidebileceğini görebiliyordum." diye yazdı.

Stanford'dan emekli tıp profesörü Dr. Gennadi Glinsky ise deney hakkında, "Bu çılgınlığın çok geç olmadan durdurulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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