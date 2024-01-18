Osmaniye'de hacze giden polis memuru bacağından vuruldu

Alibeyli Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan bir iş yerine hacze giden icra memurları ile iş yerindekiler arasında tartışma çıktı.

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