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İzmir'deki suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturmada 119 şirket mercek altında

Operasyonda tutuklanan 2 şüphelinin Sakız Adası'ndan Çeşme'ye gümrükten 4 kez giriş yaparak 119 şirket adına yüksek miktarda dövizi yurda sokulmuş gibi göstermek üzere 210 nakit beyannamesi doldurdukları belirlendi- İstanbul'da ikamet eden ve ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerin 10 gün içinde 4 kez Sakız Adası'na gitme nedenleriyle ilgili "balık tutma ve butik otel kurma" gibi gerekçeler öne sürdükleri öğrenildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2024 12:29, Son Güncelleme : 18 Ocak 2024 12:30
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İzmir'deki suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturmada 119 şirket mercek altında

İzmir'in Çeşme ilçesinde yüksek miktarda dövizin "sahte belgelerle ülkeye girmiş gibi gösterilerek sisteme dahil edildiğine" yönelik soruşturma kapsamında 119 şirket adına 210 nakit beyannamesi doldurulduğu belirlendi.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 11 Ocak'ta düzenlenen ve 4'ü gümrük memuru 6 kişinin tutuklandığı operasyona ilişkin soruşturma sürüyor.

Suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturmada 1 milyar 142 milyon 510 bin dolar, 18 milyon avro ve 6 milyon 950 bin Danimarka kronunun usulsüz yollardan sahte belgelerle ülkeye giriş yapılmış gibi gösterilerek sisteme dahil edilmesiyle ilgili bazı detaylar ortaya çıktı.

Soruşturmanın, 1 Ocak 2024'te Şırnak'ta bir dış ticaret firması yetkilisinin "Şirketi adına 1,5 milyon dolar nakit beyannamesi doldurulduğunu ve bu belge hakkında bilgilerinin olmadığını" ihbar etmesi üzerine başladığı öğrenildi.

Çeşme Gümrük Müdürlüğündeki nakit beyannamelerinin incelenmesi sonucu normalin çok üzerinde döviz girişi için beyanname doldurulduğu tespit edildi.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada E.B. (49) ve dış ticaret uzmanı A.K'nin (44) 26-27 Aralık 2023 ile 1-4 Ocak 2024'te 4 kez Sakız Adası'ndan Çeşme'ye gümrükten giriş yaptıkları ve 119 şirket adına farklı para birimlerinden yüksek miktarda dövizi yurda sokmuş gibi göstermek üzere 210 nakit beyannamesi doldurdukları belirlendi.

Şüphelilerin doldurduğu nakit formlarındaki bedelin 1 milyar 142 milyon 510 bin dolar, 18 milyon avro ve 6 milyon 950 bin Danimarka kronu olduğu tespit edildi.

- 10 günde 4 kez giriş çıkış yapmışlar

Tutuklanan 2 şüphelinin ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri, formları kendilerinin doldurtmadığı, isimlerinin kullanıldığını öne sürdükleri öğrenildi.

Türkiye ve Almanya vatandaşlıkları bulunan ve İstanbul'da ikamet ettikleri tespit edilen şüphelilerin 10 gün içinde Sakız Adası'na 4 kez gitme nedenleriyle ilgili "balık tutma ve butik otel kurma" gibi gerekçeler öne sürdükleri öğrenildi.

Adlarına nakit beyannamesi doldurulan 119 şirketin lojistik, inşaat, madencilik, petrol, gıda ve tekstil alanında kayıtlarının bulunduğu, Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) söz konusu şirketlerin faal olup olmadığı, ticari gelirleri ve dış ticaretleriyle ilgili incelemesini sürdürdüğü öğrenildi.

Öte yandan operasyon kapsamında tutuklanan Çeşme Gümrük Müdürlüğünde görevli memurlar A.Ş, O.E.A, E.S. ve E.O'nun da nakit beyannamesi ve döviz girişiyle ilgili rutin denetim ve kontrolleri yapmadıkları öne sürülerek, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve bilişim sistemlerine girme suçlamasıyla tutuklandıkları belirtildi.

Bu şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 1'i F serisi olmak üzere 4 adet farklı seri numaraları bulunan 1 ABD doları, sahte MİT kimliği, çok sayıda ziynet eşyası ve dijital materyal ele geçirildi.

MASAK'ın bu şüphelilerin hesapları üzerinde de inceleme yürüttüğü belirtildi.

- Soruşturma ve operasyon

İzmir'in Çeşme ilçesinde suç gelirlerinin aklanması ve görevi kötüye kullanma resmi belgede sahtecilik, rüşvet, bilişim sistemlerine girme, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında 11 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 4'ü gümrük memuru 6 kişi yakalanmıştı.

Yüksek miktarda dövizi usulsüz yollardan sahte belgelerle ülkeye giriş yapılmış gibi göstererek sisteme dahil ettikleri suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanmıştı.

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