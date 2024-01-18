MHP 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı
Milliyetçi Hareket Partisi, 1 Büyükşehir İlçe, 54 İlçe Belediye Başkan Adayı olmak üzere toplam 55 adayın daha ismini açıkladı. Şimdiye kadar toplamda 275 belediye başkan adayı açıklandı. Bunlardan 2'si Büyükşehir olmak üzere 27'si il, 248'i ilçe.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 18 Ocak 2024 12:46, Son Güncelleme : 18 Ocak 2024 12:51
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 1 büyükşehir ilçe, 54 ilçe için 55 belediye başkan adayı belirlendi.
MHP'den yapılan açıklamaya göre adaylar şu şekilde: