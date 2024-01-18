Dışişleri'nden İran, Irak ve Pakistan'a sağduyu çağrısı

İran'ın Irak ve Suriye'nin ardından Pakistan'a da hava saldırısı düzenlemesine Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada İran'ın Irak ve Pakistan topraklarına yönelik saldırılarıyla tırmanan gelişmelerden endişe duyduğu ifade edildi.

Sorunların, BM Şartı başta olmak üzere, uluslararası hukukun temel ilkeleri çerçevesinde ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı temelinde dostluk ve kardeşlik anlayışıyla çözülmesi gerektiğinin altının çizildiği açıklamada "Tüm meselelerin bölgesel güvenliği ve istikrarı daha fazla tehdit etmeden diyalog ve işbirliği yoluyla çözümlenmesini temenni ediyoruz." denildi.

İtidal ve sağduyu çağrısında bulunulan bakanlık açıklamasında "Türkiye Cumhuriyeti, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümü konusunda bölge ülkeleriyle deneyimlerini paylaşmaya ve katkı sunmaya hazırdır." ifadeleri kullanıldı.