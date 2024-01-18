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CHP'nin yeni İdari Amiri Uğur Bayraktutan oldu

CHP TBMM'de kapalı grup toplantısı düzenledi. Kapalı grup toplantısında İdari Amiri seçimi yapıldı. Yapılan oylamada Artvin milletvekili Uğur Bayraktutan idari amir seçildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2024 13:15, Son Güncelleme : 18 Ocak 2024 14:10
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CHP'nin yeni İdari Amiri Uğur Bayraktutan oldu

CHP'ye düşen TBMM İdare Amirliği görevi için CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan seçildi.

CHP Grubu, partinin Merkez Yürütme Kuruluna seçildikleri için görevlerinden ayrılan TBMM İdare Amiri Ensar Aytekin ile 4 grup yönetim kurulu üyesinin belirlenmesi için basına kapalı toplandı. Toplantı, yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Edinilen bilgiye göre, TBMM İdare Amirliği için CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ile CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün aday oldu. Yapılan seçimde Bayraktutan 67, Tüzün ise 55 oy aldı. Bu sonuçlara göre Bayraktutan, TBMM İdare Amirliği görevini üstlenecek.

Toplantıda, Grup Yönetim Kurulu üyelikleri için de seçim yapıldı. Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Uşak Milletvekili Ali Karaoba ve Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, CHP TBMM Grup Yönetim Kurulunun yeni üyeleri oldu.

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