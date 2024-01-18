HSK kararnamesiyle yeni başsavcılar belli oldu
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, İstanbul Anadolu Başsavcısı oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2024 13:32, Son Güncelleme : 18 Ocak 2024 13:33
HSK Birinci Dairesinin kararnamesine göre, Yargıtay üyeliğine seçilen Ahmet Akça'nın yerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Yargıtay üyeliğine seçilen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın yerine de Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç getirildi.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Mustafa Gökçe, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına da Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekili Yakup Ali Kahveci atandı.