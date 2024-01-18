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Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi Bütçe Komisyonunda

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt:- "Kanun teklifimizle çalışma hayatında sıkıntı yaşanan konuların yeniden düzenlenmesi, günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi, iş sağlığı ve güvenliğinde modern önlemler alınması amaçlanmaktadır"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2024 14:00, Son Güncelleme : 18 Ocak 2024 14:02
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Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi Bütçe Komisyonunda

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, "Kanun teklifimizle çalışma hayatında sıkıntı yaşanan konuların yeniden düzenlenmesi, günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi, iş sağlığı ve güvenliğinde modern önlemler alınması amaçlanmaktadır." dedi.

Kurt, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin sunum yaptı.

Düzenlemenin maddelerine ilişkin bilgiler veren Kurt, teklifle, ilave istihdamın sağlanması ve özel politika gerektiren kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan işsizlerin istihdamının desteklenmesi amacıyla 2011 yılından bu yana uygulanan ve yüzde 55'i kadın olmak üzere yıllık ortalama 650 bin kişinin yararlandığı teşvik uygulamasına, 31 Aralık 2025 tarihine kadar devam edilmesi ve uygulamanın 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki verilmesinin amaçlandığını söyledi.

Özel sektör işverenlerine, sosyal güvenlik sigorta primi işveren payının tamamı oranında destek sağlandığını belirten Kurt, asgari ücret desteğinin 2016 yılından bu yana verildiğini, desteğin yıllık maliyetinin yaklaşık 56,5 milyar lira olarak gerçekleşeceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

AK Parti'li Kurt, uygulamanın finansmanının İşsizlik Sigortası Fonu'ndan sağlanacağını ifade ederek, "Asgari ücret desteği uygulamasında amaç, tüm iş yerlerinin tüm çalışanları için destekten faydalanmasından ziyade daha çok asgari ücret düzeyine yakın kazanç bildiriminde bulunan küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenerek asgari ücret artışından kaynaklı işten çıkarmaların ve kayıt dışı istihdama yönelmelerini önlemektir." diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının iş sağlığı ve güvenliği alanında denetim yapmaya yetkili olduğunun hüküm altına alındığını, ancak denetimin kimler tarafından yerine getirileceğinin açık olmadığını söyleyen Kurt, düzenlemeyle, denetim yapacak unvanlara Kanunda açıkça yer verilerek uygulamada ortaya çıkan tereddütlerin giderileceğini kaydetti.

Teklifte, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik idari para cezalarına ilişkin uyum düzenlemesinin de yer aldığını aktaran Kurt, "Kanun teklifimizle çalışma hayatında sıkıntı yaşanan konuların yeniden düzenlenmesi, günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi, iş sağlığı ve güvenliğinde modern önlemler alınması amaçlanmaktadır." ifadesini kullandı.

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