Erdoğan: CHP de artık DEM tarafından esir alınmıştır

31 Mart'taki yerel seçim için geri sayım sürüyor.

AK Parti'de, 9 şehit verilen terör saldırısı nedeniyle ertelenen aday tanıtım toplantısını bugün gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da aralarında Ankara ve İzmir'in de olduğu 17'si büyükşehir toplamda 48 belediye başkan adayının açıklanacağı ''AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı''nda konuşuyor.

''CUMARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN İLÇE ADAYLARIMIZIN DA TANITIMINI YAPACAĞIZ''

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Adaylarımızı şimdiden tebrik ediyorum. Böylece Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP'nin adaylarını destekleyeceğimiz 7 vilayetimiz dışındaki tüm büyükşehir ve il belediye başkan adaylarımızı ilan etmiş bulunuyoruz. Cumartesi gününden itibaren İstanbul'dan başlayarak ilçe adaylarımızın tanıtımını da yapacağız. Kimi şehirlere bizzat giderek kimi şehirlerimize de ise genel başkan yardımcılarımızı göndererek ilçe adaylarımızın tanıtımını da kısa sürede tamamlayacağız. Hedefimiz AK Parti ve Cumhur ittifakı'nda olan belediyeleri tekrar ezici oranla kazanmanın yanında muhalefetin elindeki belediyeleri gerçek belediyecilikle tanıştırmaktır.

SEÇİM BEYANNAMESİ 30 OCAK'TA

30 Ocak'ta da seçim beyannamemizi milletimizin takdirine sunacağız. Seçim takvimine göre aday listelerinin en geç 20 Şubat'ta seçim kurullarına verilmesi gerekiyor. Niyetimiz 20 Şubat'a kalmadan adaylar konusundaki tüm hazırlıklarımızı bitirmektir.

''SEMBOLLERİN ARKASINA SAKLANARAK KOLTUKLARINI KORUMA DERDİNE DÜŞENLERDEN OLMADIK''

Biz asla şehirlere hiçbir şey vermedikleri halde çeşitli sembollerin arkasına saklanarak koltuklarını koruma derdine düşenlerden olmadık olmayacağız. Milletimize karşı en küçük bir yanlışı olanın yeri AK Parti değildir.

''BUNLAR NE TÜRK MİLLETİNİ NE DE ONUN BİR EVLADI OLARAK BİZİ TANIYORLAR''

Gezi olayları ile sokakları karıştırarak hükümeti devirmek istediler başaramayınca ülkemize bedel ödetmeye çalıştılar. PKK'yı kullanarak hendeklerle etrafını kazdıkları mahalleleri işgal etmek istediler. Güvenlik güçlerimiz onları açtıkları çukurlara gömünde ülkemize bedel ödetmeye çalıştılar. Sınırlarımız boyunca teröristan kurdurmayı istediler. Teröristan planını bozduk. Sınır ötesindeki birliklerimize yapılan alçak saldırılar dahil başımıza gelen hiçbir hadise bu tablodan bağımsız değildir. Böyle yaparak bizi korkutacaklarını yıldıracaklarını emperyalist emellerine razı edeceklerini sanıyorlar. Bunlar ne Türk milletini ne de onun bir evladı olarak bizi tanıyorlar. Türkiye'nin artık tehditlerle, sinsi oyunlarla hizaya getirilecek bir ülke olmadığını er veya geç öğrenecekler, bunu bir asır önce olduğu gibi öğreteceğiz.

''BİZİ VE ÜLKEMİZİ HİÇBİR ŞARTTA TESLİM ALAMAYACAKLARDIR''

Sinsi planlarla bize asla geri adım attıramayacaklardır. Bizi yolumuzdan kesinlikle döndüremeyeceklerdir. Bizi ve ülkemizi hiçbir şartta teslim alamayacaklardır.

''TERÖRİSTAN PLANINI BOZDUK''

Ülkemizin ikinci büyük partisi hüviyetini taşıyan CHP, mevcut yönetim altında, maalesef emperyalistlerin koçbaşlığına soyunmuş durumdadır. Bunların seçimlerde yaptıkları işbirliği gizli saklı devam ediyordu. CHP'nin, bölücü terör örgütünün güdümünden çıkamadığı için meşruiyet krizi yaşayan DEM'lilerle yaptığı işbirliği, kirli oyunun en son sahnesidir. Kandil uzantılarına kırmızı halılar serip, Türk bayraklarını, Atatürk resimlerini ortadan kaldırarak, işbirliklerini aleni hale getirdiler.

''ÖZGÜR EFENDİ İRADESİNİ VE İPİNİ TERÖR ÖRGÜTLERİNİN TEMSİLCİLERİNE TESLİM ETTİ''

Bay Kemal'e mayıs seçimlerindeki hezimetin faturasını yükleyen Özgür efendi iradesini ve ipini terör örgütlerinin temsilcilerine teslim etti. 28 Şubatvari provokasyonlar da aynı oyunun bir parçasıdır. Terör örgütlerini nasıl emperyalistler yönlendiriyorsa, CHP de artık bölücü örgütün güdümündeki partinin kontrolündedir, DEM tarafından rehin alınmıştır. Tek millet diyerek herkesi kucaklayacak hiç kimsenin kendini öteki hissedeceği bir iklimin oluşmasına geçit vermeyeceğiz.

''PARTİNİN TABUTUNA SON ÇİVİYİ ÇAKTI''

Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partinin tabutuna son çiviyi, kurultay kürsüsünden teröristlere selam gönderip, bölücülerle işbirliği yaparak Özgür efendi çaktı.

''O SİZİN CİBİLLİYETİNİZDE VAR''

Parlamentoda çıkmış birisi benim grup başkanvekilim Leyla Hanım'a bayrağımıza saldırdığına dair edepsizce ifadeler kullanıyor. AK Parti'nin hiçbir ferdi bayrağımıza 'kağıt parçası, paçavra' demez o sizin cibilliyetinizde var. AK Parti'de bunları göremezsiniz. Kime ne söylediğinizi iyi bileceksiniz dokunulmazlığa sığınarak cibilliyet noktasındaki eksikliklerle AK Parti'ye saldıramazsınız. 31 Mart'ta sadece şehirlerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmakla kalmayacağız aynı zamanda Özgür efendiyi de vesayetten kurtarıp özgürleştireceğiz.

''SEÇİM SANDIKTAN ÖNCE SAHADA KAZANILIR''

Seçim sandıktan önce sahada kazanılır. Sahada kazanmanın yolu ise seçimi önce gönüllerde kazanmaktır. Bize kibir yakışmaz.

''VATANDAŞIN OYUNU ÇANTADA KEKLİK GÖRMEYECEKSİNİZ''

Vatandaşın oyunu çantada keklik görmeyeceksiniz. Hiç kimse, şahsımız dahil hiç kimseye, 'tıpış tıpış oy vermek' zorunda değil. Biz, ayrım yapmadan insanımızı 'velinimet görerek' kapısını çalmak zorundayız.

''CUMHUR İTTİFAKI'NDA AYRIM ASLA OLMAYACAK''

Cumhur İttifakı ortağımız MHP'nin destekleyeceğimiz Manisa, Mersin, Bartın, Erzincan, Kars, Kırklareli ve Osmaniye illerinde de aynı azim ve samimiyetle çalışacağız. Cumhur İttifakı'nda ayrım asla olmayacak.''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından illerin alfabetik sırasına göre belediye başkan adaylarını açıkladı.