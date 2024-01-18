İşte AK Parti'nin belediye başkan adayları

AK Parti'nin, yerel seçimler için belirlenen 17'si büyükşehir, 48 ildeki belediye başkan adaylarının tanıtımı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ATO Congresium'daki programda yapıldı.

Buna göre, yerel seçimlerde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan diğer büyükşehir belediye başkan adayları şöyle:

"Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fırat Görgel, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç, Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Uğur İbrahim Altay, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sami Er, Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç ve Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas."

- İl belediye başkan adayları

Erdoğan tarafından açıklanan 31 ilin belediye başkan adayları ise şunlar oldu:

"Adıyaman Belediye Başkan adayı Ziya Polat, Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Hüseyin Ceylan Uluçay, Ağrı Belediye Başkan adayı Mehmet Salih Aydın, Aksaray Belediye Başkan adayı Evren Dinçer, Amasya Belediye Başkan adayı Mehmet Uyanık, Ardahan Belediye Başkan adayı Yunus Baydar, Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan, Bayburt Belediye Başkan adayı Mete Memiş, Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, Burdur Belediye Başkan adayı Mehmet Şimşek, Çorum Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Aşgın, Gümüşhane Belediye Başkan adayı Ercan Çimen, Hakkari Belediye Başkan adayı İsmet Ölmez, Iğdır Belediye Başkan adayı Ülkü Öcal, Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, Karaman Belediye Başkan adayı Mevlüt Akgün, Kırıkkale Belediye Başkan adayı Mehmet Saygılı, Kırşehir Belediye Başkan adayı Osman Arslan, Kilis Belediye Başkan adayı Reşit Polat, Kütahya Belediye Başkan adayı Kamil Saraçoğlu, Muş Belediye Başkan adayı Feyat Asya, Nevşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Savran, Niğde Belediye Başkan adayı Emrah Özdemir, Siirt Belediye Başkan adayı Ekrem Olğaç, Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin, Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka, Tunceli Belediye Başkan adayı Erkan Eroğlu, Uşak Belediye Başkan adayı Mehmet Çakın, Yozgat Belediye Başkan adayı Celal Köse ve Zonguldak Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan."

Tanıtım programında, Altınok ve Dağ'ın isimlerinin açıklanması sırasında Ankara ve İzmir için hazırlanan seçim şarkıları çalındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanıttığı adaylarla birlikte, illerin milletvekilleri ve parti yöneticileri de kürsüye çıkarak poz verdi.