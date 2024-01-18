Ankara'da eski eşini öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Eroğlu ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için sanık Eroğlu'ya söz verdi.

Çocuklarının annelerine velayetinin verilmesinin yanlış olduğunu savunan Eroğlu, "Olay yaşanmadan önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını aradım ve 'çocuklarıma bir şey olursa sizi öldürürüm' diye avukatı tehdit ettim. Ancak çocuklarım o kadında kalmaya devam etti." diye konuştu.

"Namus, ne zamandan beri kadın cinayeti olmuş" ifadelerini kullanan Eroğlu, "Olay esnasında bana silah doğrulttular ama ben o adamı vurmadım. Maksadım insan öldürmek olsa onları da öldürürdüm." şeklinde savunma yaptı.

Son sözü sorulan Eroğlu, mahkemenin kararına saygı duyduğunu belirtti.

Avukatların beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "eski eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız silah taşımak" suçundan da 1 yıl 1 ay hapse çarptırdı. Kararla birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Mahkeme, kararında sanığa herhangi bir takdiri indirim uygulamadı.

- İddianameden

İddianamede, Ceylan ile Eroğlu'nun olaydan 2 yıl önce anlaşmalı boşandığı, reşit olmayan çocukların velayetinin anneye verildiği belirtiliyordu.

Çok sayıda sabıka kaydı bulunan ve cezaevinden 28 Şubat 2022'de denetimli serbestlikle tahliye edilen Eroğlu'nun, Ceylan'ı birçok kez tehdit ettiği aktarılan iddianamede, Ceylan'ın yaptığı başvuru üzerine Eroğlu hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldığı, ayrıca kadının isminin ve soy isminin mahkeme kararıyla Pelin Ceylan olarak değiştirildiği kaydediliyordu.

İddianamede, Eroğlu'nun Ceylan'a maket bıçağıyla saldırdığı, daha sonra da silahla iki kez ateş ettiği bilgisine yer verilerek, Ceylan'ın olaydan 12 gün sonra hastanede hayatını kaybettiği bildiriliyordu.

Sanık Mehmet Eroğlu'nun, "eski eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız silah taşımak" suçundan da 2 yıla kadar hapsi talep ediliyordu.