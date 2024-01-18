AK Parti'nin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er oldu

Daha önce Fatih Belediye Başkan yardımcılığı yapan Sami ER, şimdi Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı AK Parti'nin adayı olarak seçimlere girecek.

SAMİ ER KİMDİR?

1963 yılında Malatya'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Malatya'da tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden 1989 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Kent Çalışmaları ve Yönetimi (Kentsel Dönüşüm) alanında tamamladı.

Üniversite mezuniyetinden sonraözel sektörde mühendislik, daha sonra da yöneticilik yaptı.

1990-1992 yılları arasında MSB Diyarbakır İnşaat Emlak Daire Başkanlığı'nda Kontrol Mühendisi olarak askerlik vazifesini yerine getirdi.

1992-1993 yıllarında inşaat sektöründe Şantiye Mühendisi olarak çalıştı.

1993 yılında Bağcılar Belediyesi'nde mühendis olarak göreve başladı.Aynı belediyede sırasıyla şeflik, müdür yardımcılığı ve müdürlük olmak üzere çeşitli kademelerde 2004 yılına kadar görev yaptı.

2005-2008 yılları arasında Fatih Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

2008-2011 yılları arasında Malatya İl Özel İdaresi'nde Genel Sekreter olarak görev yaptı. Bu görevi yürütürken İl Özel İdare ve Malatya Belediyesi İştiraki olan ESENLİK, MEGSAŞ, MORMAŞ ile 1. Organize Sanayi ve 2. Organize Sanayinin yönetiminde bulundu. Bu görevleri sırasında, o dönem henüz Büyükşehir statüsü almamış olan Malatya'nın tamamını kapsayan 12 bin 313 kilometrekarede altyapı ve üstyapı faaliyetlerine büyük emek verdi. Döneminde, AK Parti Hükümetlerinin projeleri arasında olan ve özellikle kırsal altyapının desteklenmesi amacıyla yürütülen KÖYDES projesinin etkin bir şekilde uygulanmasıyla Malatya'da suyu ve yolu olmayan yerleşim yeri kalmadı.

2011-2014 yılları arasında Üsküdar Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı görevini ifa etti.

2014-2019 yılları arasında TOKİ(Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı)Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Aynı zamanda TOKİ iştiraki olan Emlak Konut GYO'da yönetim kurulu üyeliği yaptı. TOKİ Başkan Yardımcılığı görevi sırasında tüm Türkiye'de olduğu gibi Malatya Merkez ve ilçelerinde de çok sayıda konut projesinin uygulanmasına katkı sağladı. Aynı zamanda hastane, hükümet konağı gibi çeşitli kamu kurum binalarının inşa edilip şehirlere kazandırılmasına büyük emek verdi.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak göreve başladı ve günümüze kadar bu görevi sürdürdü. Aynı zamanda Belediye iştiraki olan HALKTAŞ A.Ş ve EMİN A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlıklarını yürüttü.

Birçok Sivil Toplum Kuruluşundakurucu ve mütevelli heyeti üyelikleri olan Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yüksek Mühendis Sami Er; evli ve 4 çocuk babasıdır.

