Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2024 16:07, Son Güncelleme : 18 Ocak 2024 16:08
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan K.D'yi ikametinde gözaltına aldı.
Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan K.D, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.