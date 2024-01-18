Yüksek gerilim hattına temas eden çatı ustası öldü
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yüksek gerilim hattına temas eden çatı ustası hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2024 16:58, Son Güncelleme : 18 Ocak 2024 17:23
Derebağ Mahallesi'nde bir evin çatı tamiri sırasında evin üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas eden 55 yaşındaki Ali Uslu akıma kapıldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Uslu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Çatı ustasının cenazesi, Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.