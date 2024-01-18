Yüksek gerilim hattına temas eden çatı ustası öldü

Derebağ Mahallesi'nde bir evin çatı tamiri sırasında evin üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas eden 55 yaşındaki Ali Uslu akıma kapıldı.

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