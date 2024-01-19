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Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2024 07:00, Son Güncelleme : 19 Ocak 2024 07:12
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Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan gerçekleştirilen fırlatma işlemiyle Ax-3 misyonunun üyesi olan Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı.

SpaceX firmasına ait Dragon kapsülünü Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyacak olan Falcon 9 roketi, canlı yayınlanan geri sayımın ardından ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) planlandığı gibi fırlatıldı.

Uzunluğu 70 metre, çapı 3,7 metre ve yaklaşık 550 ton ağırlığındaki Falcon 9 roketi, alçak Dünya yörüngesinde 22 bin, durağan aktarım yörüngesinde 8 bin 300 ve Mars'ta 4 bin kilogram yük taşıma kapasitesine sahip.

- Falcon 9 başarılı şekilde yeryüzüne indi

Falcon 9 roketi, Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülünü belirlenen yüksekliğe çıkardıktan sonra başarılı bir şekilde kapsülden ayrıldı.

Kapsülden ayrıldıktan sonra inişe geçen Falcon 9, Kennedy Uzay Merkezi'nin doğusunda bulunan Cape Canaveral Üssü'ne başarılı şekilde iniş yaptı.

- Dragon kapsülünün ISS' yolculuğu yaklaşık 36 saat sürecek

Daha sonra uzay yolcularını taşıyan 8,1 metre uzunluğundaki Dragon kapsülü, Falcon 9 roketinin son parçasından da başarılı şekilde ayrılma işlemini tamamladı.

Falcon 9'un Dragon kapsülünden ayrılmasının ardından devreye giren Merlin uzay boşluğu motoru, kapsülün ISS'e ulaşmasında kapsüle güç sağlayacak.

İlk Türk astronot Gezeravcı'yı da taşıyan Dragon kapsülünün ABD yerel saatiyle Cumartesi sabahı 05.15 (TSİ 13.15) civarında Uluslararası Uzay İstasyonu'na varması hedefleniyor. Buna göre uzay yolcularının ISS'e ulaşmaları için yaklaşık 36 saatlik bir yolculuk süreleri olacak.

Yolculukla ilgili güncel bilgileri X hesabından paylaşan SpaceX firması, Ax-3 misyonunun uzay yolculuğunun "https://www.spacex.com/follow-dragon" linkinden takip edilebileceği bilgisini paylaştı.

Öte yandan SpaceX'in sayfasında canlı olarak yayınlanan ve Ax-3 uzay misyonunun her dakikasını anlık olarak yansıtan 2,5 saatlik yayın 1,3 milyon kişi tarafından izlendi.

- İlk Türk astronot Gezeravcı, 14 gün boyunca uzayda bilimsel çalışmalar yapacak

Gerçekleştirdiği uzay yolculuğuyla "ilk Türk astronot" ünvanını da alan Gezeravcı, 14 gün boyunca ISS'de 13 farklı bilimsel deney üzerinde çalışacak. Gezeravcı, mikro yer çekimi, uzay ortamında insan sağlığı, Tuz Gölü bitkisinin uzay ortamında araştırılması, katı-akışkan karışımların yerçekimsiz ortamda araştırılması gibi alanlarda bilimsel projeler üzerinde deneyler yapacak.

TSİ Cumartesi öğle saatlerinde ISS'e varması hedeflenen Ax-3 misyonunun diğer üyeleri de, burada daha önceden belirlenen çok sayıda ve farklı alanlarda bilimsel çalışmalara imza atacaklar.

Ax-3 ekibinin, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştıklarında SpaceX'e canlı bağlanarak duygu ve düşüncelerini paylaşacakları kaydedildi.

Ax-3 misyonunda ayrıca ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt bulunuyor.

Daha önce ABD yerel saatiyle 17 Ocak'ta gerçekleştirilmesi planlanan fırlatma işlemi, SpaceX tarafından son kontrollerin tamamlanması amacıyla bir gün ertelenmişti.

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