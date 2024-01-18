AK Parti'de 3'ü büyükşehir 15 belediye başkanı tekrar aday gösterildi

ATO Congresium'da düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı'nda 17'si büyükşehir olmak üzere 48 ilin Belediye Başkan Adayları Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Adaylardan 3'ü büyükşehir belediye, 12 belediye başkanı tekrar aday gösterildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Uğur İbrahim Altay, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Kırıkkale Belediye Başkan Mehmet Saygılı, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan tekrar aday gösterildi.