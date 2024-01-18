Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin 2024 yarıyıl tatili mazerete bağlı yer değiştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Ocak 2024 18:52, Son Güncelleme : 18 Ocak 2024 18:52
Öğretmenlerin 2024 yarıyıl tatili mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.
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