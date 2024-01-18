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Akdeniz'in Göz Kamaştıran Süper Yat Lokasyonları



İhtişamın doğal güzelliklerle buluştuğu büyüleyici Akdeniz'de, olağanüstü bir yat macerasına çıkın. Atina'nın antik kalıntılarından Ibiza'nın canlı kıyılarına ve Monako'nun lüks yaşantısına kadar her mekan kendine has dinamiğini yansıtırken aynı zamanda bu durum Akdeniz'i seçkin denizciler için adeta bir oyun alanına dönüştürüyor.

Gelin bu pitoresk destinasyonlarda, süper yatların konforlu bir şekilde ağırlandığı 10 en özel marina ve etkileyici adayı birlikte keşfedelim.



Türk Rivierası

Ziyaret için en iyi zaman: Mayıs-Ekim

Benzersiz bir deneyim sunan medgulets.com gibi firmalar, geleneksel guletlerde nostaljik yelken gezilerini içerebilir, aynı zamanda gulet kiralama ile özel turlarla zenginleştirilebilir. Ayrıca, lüks süperyatlarda rahatça seyahat edebilir veya mega yatlarda ultra lüks maceralar yaşayabilirsiniz.

İşte bu rota boyunca en iyi duraklarımız:



Fethiye



D-Marin Göcek

Macera dolu yolculukları seven yatçılar için Göcek'teki D-Marin Marina, lüks olanakları ile göz dolduruyor. Müşteri memnuniyetinin üst düzeyde tutulduğu D-Marin Göcek, aynı zamanda Türkiye'nin en sevilen adalarına, koylarına ve plajlarına hızlı erişim imkanı sağlıyor. Bunun yanı sıra ultra lüks D-Resort Göcek'e ev sahipliği yapmasıyla misafirlerinin olağanüstü bir tatil deneyimi yaşamasına olanak tanıyor.

Bodrum

Yalıkavak Marina

Yalıkavak Marina; modern altyapısı, yüksek kaliteli hizmetleri ve eşsiz deniz manzarasıyla Bodrum'un ışıltılı atmosferini yaşamanıza olanak tanıyor. Türkiye'de turizmin kalbinin attığı yerde konumlanan marina; şık restoranları, butik mağazaları ve etkinlik alanları ile deniz tutkunlarına keyifli bir deneyim vadediyor.

Marmaris

D-Maris Bay

Datça Yarımadası'nın etkileyici koylarından birinde saklı olan D-Maris Bay, doğal atmosferden kopmadan lüks bir tatil deneyimi yaşamak isteyenler için rüya gibi bir destinasyon. Hem tatil köyü hem de marina olarak hizmet veren D-Maris Bay'in adeta bir pencere gibi Ege'nin masmavi denizine yeşillikler arasından açılan plajı ise göz dolduruyor. Bakir doğal güzellikler arasındaki izole konumu, gurme lezzetleri, huzur ve şifa dolu lüks SPA'sı ve çok daha fazlasını ile kişiye özel deneyimleri birinci sınıf hizmet kalitesiyle sunuyor.

Türk Rivierası'nın en güzel marina ve limanları dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerini ağırlıyor. Doğanın huzur veren atmosferinde lüks bir deneyim yaşamak isteyen yatçıların bir numaralı adresi olan Türk Rivierası, Akdeniz'de en özel deneyimleri yaşamanıza olanak tanıyor.

Hırvatistan ve Karadağ'ın Adriyatik Kıyısı

Ziyaret için en iyi zaman: Mayıs-Eylül

Hırvatistan ve Karadağ'ın masmavi Adriyatik Denizi'ne açılan kıyı kesimi, zengin tarihi mirası, UNESCO Dünya Mirası ilan edilen kültürel hazineleri ve eşsiz doğal güzellikleri ile mavi yolculuklar için adeta biçilmiş kaftan. Karadağ; süper yatlara uygun limanları, ultra lüks restoran ve otelleri ile misafirlerine hayatın en zarif yönlerini sunuyor. Genel olarak bu muazzam sahil şeridi, denizcilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Hırvatistan ve Karadağ'ın ev sahipliği yaptığı en iyi destinasyonlar şöyle:



Dubrovnik

ACI Marina Dubrovnik

Dubrovnik'teki ACI Marina, misafirlerine oldukça enteresan bir yolculuk deneyimi vadediyor. Dünyaca ünlü Game of Thrones'un çekildiği mekanın hemen yanı başında olan bu marina, özellikle yıl boyunca dizinin hayran kitlesini ağırlıyor. Öte yandan marinada konuklar, tesisin golf sahası ve yüzme havuzu gibi olanaklarından faydalanabiliyor. Dubrovnik Eski Kent'e de oldukça yakın olan ACI Marina, şehrin antik dokusunu yakından görmek isteyenlere kolaylık sağlıyor.

Zadar ve Kornati Adaları

D-Marin Dalmacija

D-Marin Dalmacija, Hırvatistan'ın en büyük marinası olma özelliği ile ön plana çıkıyor. Marina, misafirlere Zadar'da Hırvatların lüks yaşantısının zirvesinde bir deneyim yaşama olanağı tanıyor. Kente giden misafirler, marinada gurme lezzetlerden alışveriş yapabilecekleri lüks mağazalara ve tamamen kişisel bir deneyim sunan plaja kadar pek çok olanaktan faydalanabiliyor.

Kotor Körfezi

Lustica Körfezi, Karadağ

Lüks bir deneyim arayan gezginler için mükemmel bir destinasyon olan Lustica Körfezi, misafirlerin konforlu bir tatil geçirmeleri adına tüm imkanlara sahip. Büyük yatlar için ideal bir liman olan körfez; aynı zamanda bakir plajları, lüks restoran ve otelleri ile misafirlerine tam anlamıyla dört dörtlük bir tatilin kapısını aralıyor.

Porto Montenegro

Tivat'a doğru yelken açıyorsanız burada sizi dünya standartlarındaki tesisleri ve etkileyici manzarasıyla ünlü olan Porto Montenegro bekliyor. Bu eşsiz limanda denizciler, etkileyici süper yatların arasına demir atarken Kotor Körfezi'nin sakin sularına birkaç adım uzaklıktaki marinanın lüks olanaklarının da keyfini çıkarabiliyor.

Hırvatistan ve Karadağ, muazzam doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve lüks yat tesisleriyle denizciler için tam anlamıyla bir cennet. Burada Karadağ'ın lüks kıyı şeridini, Adriyatik'in etkileyici adalarını ve Dalmaçya'nın zamansız güzelliklerini keşfedebilirsiniz.



İtalya

Ziyaret için en iyi zaman: Nisan-Ekim

İtalya Tiren Denizi'nin pastoral tabloları aratmayan adalarından Amalfi Sahili'ne kadar eşsiz ve unutulmaz mavi yolculuk rotalarıyla doludur. Dünyanın en seçkin, en ihtişamlı yatlarına ev sahipliği yapan İtalya'da birçok tatil beldesinin şık ve büyüleyici atmosferini hissedebilirsiniz.

Guletler, mega yatlar ve süper yatlar için İtalya'daki en iyi duraklar ise şu şekilde:



Portofino

Marina di Portofino

Amalfi Kıyısı'nın hazinesi olan Marina di Portofino, mükemmel bir konaklama için denizcilerin ihtiyaç duyduğu her şeye sahip. Doğal güzelliklerle çevrili bir koyda yer alan marina, Portofino'nun merkezine çok yakın olmasıyla da öne çıkıyor. Böylelikle misafirler, Portofino'yu adım adım keşfedip, lüks restoranlarındaki gurme yemek ve şarapların tadına varabiliyor.

Amalfi Sahili

Marina di Capri

İtalya'nın büyüleyici güzelliklerini kucaklayan Amalfi Sahili'nin Napoli Körfezi'nde yer alan Marina di Capri, denizcileri olağanüstü bir maceraya davet ediyor.

Sardunya

Porto Cervo Marina

Sardunya'nın sakin atmosferinde Porto Cervo Marina, misafirlerine bambaşka bir tatil deneyimi vadediyor. Adanın lüks cazibesini her anlamda yansıtan marinada ulaşım danışmanlığından lüks restoran ve özel alışveriş gibi hizmetlere kadar sayısız olanak bulunuyor.

Venedik

Venedik'in Süperyat Destinasyonları

Dünyanın en güzel şehrinde, birbirinden özel üç marina deniz tutkunlarını ağırlamak için hazır. Venice Yacht Pier, Marina Santelena ile Venezia Certosa Marina, süperyat ve megayatları ağırlamak için mükemmel bir alt yapıya sahip. Suların üstünde yükselen Venedik'in kalbinde yer alan bu marinalar denizcilerin gözdesi olmaya devam ediyor.

Sicilya ve Eolie Adaları

Marina Villa Igiea

Marina Villa Igiea, Palermo'nun ana limanı olmasıyla ön plana çıkıyor. Sayısız süperyat ve megayata ev sahipliği yapabilme kapasitesine sahip olan Villa Igiea, misafirlerine bir marinadan çok daha fazlasını vadediyor. Bölgenin en güzel plajlarına, volkanik adalarına ve belki de en önemlisi dünyaca ünlü Etna Yanardağı'na kolay ulaşım imkanına sahip olan marinada, misafirler aradıklarını fazlasıyla buluyor.

Bir ömür hafızalara kazınacak bir mavi yolculuk deneyimi yaşamak isteyenler, İtalya'nın dünya standartlarındaki benzersiz tesislerini tercih edebilir.



Franca ve Monako

Ziyaret için en iyi zaman: Nisan'dan Ekim'e kadar

Güney Fransa'nın Akdeniz kıyısı; dünyaca ünlü isimlerden iş insanlarına kadar cemiyetin en seçkin isimlerinin tercih ettiği ultra lüks bir konum. Monako gibi bağımsız bir şehir devletine ev sahipliği yapan bölge, sofistike atmosferi ile ziyaretçileri büyülüyor. Bu bölge; marinaları, pastoral tabloları aratmayan eşsiz manzaraları ve canlı havasıyla olağanüstü bir çekiciliğe sahip. Görkemli süperyatlardan dünyaca ünlü Monaco Yacht Show'a kadar bambaşka olanakları ile burada misafirler ihtişamı soluksuz deneyimleyebiliyor.

İşte ultra lüks deneyimler için bölgedeki en iyi seçenekler:

Fransız Rivierası

Saint-Tropez Limanı

Eşsiz bir marina olan Port de Saint-Tropez yatçılara, Quai de l'Epi boyunca gezinme imkanı sunarken, su kenarında bulunan kafelerde de lüks Akdeniz lezzetlerinin tadını çıkarma olanağı sağlıyor. Port de Saint Tropez'de Cöte d'Azur'un canlı atmosferini içselleştirebilirsiniz.

Port Camille Rayon

Antibes'in canlı yaşantısı ve Cannes'ın çekici atmosferi arasında yer alan Port Camille Rayon, 20 yılı aşkın bir süredir mavi yolculuk tutkunlarının ilk adresi olmayı başarıyor. Ekolojik dengeye önem veren ve tamamen doğa dostu hizmet sunan bu limanda misafirler, tasarım butiklerden şık restoranlara ve hatta canlı gece hayatına kadar arzu ettikleri her şeye bir adımda erişebiliyor.

Marina Baie des Anges

Antibes ve Nice arasında uygun bir konumda bulunan Marina Baie des Anges, göz kamaştıran süperyatlara geniş bir alan sunmanın yanı sıra lüks hizmetleriyle de dikkat çekiyor. Bu hizmetler arasında ultra lüks SPA tesisleri ve tatil köyleri yer alıyor. Marina Fransız Rivierası'nın en iyi hizmetlerini sunuyor.

Vieux Port de Cannes & Port Pierre Canto

Modern film kültürünün kalbinde, Cannes'ın sembolü Le Croisette Caddesi üzerinde konumlanan Vieux Port ve Port Canto, Fransız Rivierası'nda deniz tutkunu yatçıların ilk tercihleri arasında yer alıyor. Vieux Port, bölgenin simgelerinden biri olup tarihi dokuyu eşsiz bir şekilde misafirlerine yansıtırken Port Canto ise 90 metreye kadar olan megayatlar için modern olanaklar sunması ile ön plana çıkıyor.

Korsika

Port Bonifacio

Ünlü isimlerin sık sık tercih ettiği turistik destinasyonlardan biri olan Korsika, uzun süredir mavi yolculuk tutkunlarının da radarına girmiş durumda. Özellikle Port Bonifacio,Fransız ve İtalyan kültürlerinin harmanlandığı bir konumda yer almasıyla ziyaretçilerine bambaşka deneyimler vadediyor. Bu harika liman, süperyatlar için uygun demirleme koşullarına sahip olmasıyla da yatçıların favorileri arasında yer alıyor.

Monako

Port Hercule

Port Hercule, Monako'nun lüks ve zarif yaşantısına adım atmak için harika bir durak. Şehrin en ünlü kasinolarını, efsanevi Formula 1 Circuit de Monaco'yu, ayrıcalıklı alışveriş merkezlerini ve Michelin yıldızlı lüks restoranlarını deneyimlemek isteyenler için biçilmiş kaftan.

Fransız Rivierası'nın Akdeniz'i kucakladığı yerde her biri adeta bir inci gibi parıldayan marina ve limanların her biri ziyaretçilerine en özel deneyimleri yaşama olanağı tanıyor.



Yunanistan ve Yunan Adaları

Ziyaret için en iyi zaman: Nisan'dan Ekim'e kadar

Mavi yolculuk denildiğinde akla gelen ilk destinasyonlar Yunanistan ve elbette Yunan Adaları. Tarihi atmosferin, doğanın eşsiz mavisi ve yeşiliyle buluştuğu Yunan coğrafyası keşfedilmeyi bekleyen pek çok güzelliği ile göz dolduruyor. Başkent Atina'nın kültürel zenginliklerinden Kiklad Adalarının bakmaya doyum olmayan manzaralarına ve İyon Adalarının el değmemiş plajlarına kadar uzanan bu rota, yelkencilere unutulmaz deneyimler yaşatıyor.

Dolayısıyla haydi yelken açın ve en iyi marinaları, limanları ve koyları keşfetmek için önerilerimize göz atın:

İyon Adaları

D-Marin Lefkas

Lefkada'nın doğal güzellikleri arasında yer alan D-Marin Lefkas, nefes kesen manzaraları ile tam bir cazibe merkezi. Kristal berraklığındaki denizin yanı başında yer alan marina, misafirlerine sunduğu hizmetler ile de göz dolduruyor. Özellikle deniz kenarındaki lüks restoranları, D-Marin Lefkas'ı paha biçilmez kılıyor.

Korfu

Her şeyden biraz isteyenler için Korfu, sunduğu sayısız alternatif sayesinde tüm misafirlerinden tam puan almayı başarıyor. Seçkin tatil köyleri, enfes yemeklerin ustalıkla hazırlandığı restoranları, baştan aşağı yenileyici SPA tesisleri, nefes kesen güzellikteki plajları ve Orta Çağ'dan Venedik dönemine kadar uzanan kültürel zenginliği ile Korfu; sizleri unutulmaz bir tatile davet ediyor.

Kiklad Adaları

Mikanos

Sabahlara kadar müzik, dans ve sınırsız eğlence! İşte bu söylediklerimizin adresi Mikanos. Cemiyetin en seçkin isimlerinin her yaz bir araya geldiği Mikanos'ta yalnızca eğlence değil, dinlenip huzurlu zaman geçirmek için de tüm imkanlar fazlasıyla mevcut. Psarrou ve Super Paradise gibi etkileyici plajlara ev sahipliği yapan Mikanos'ta yelkenciler Akdeniz'in eşsiz güzelliklerinin tadını doyasıya çıkarıyor.



Santorini

Santorini, volkanik oluşumları ile dünyada eşi benzeri olmayan bir atmosfer sunuyor. Büyüleyici günbatımları, volkanik plajları, Fira ve Oia gibi kireçtaşı kayalıkların üzerinde yükselen kasabaları ile ünlü olan Santorini, mavi yolculuklarda yalnızca bir limandan çok daha fazlasını vadediyor. Bu etkileyici Kiklad Adası'nda ziyaretçiler, gurme lezzetlerden dünya standartlarındaki arındırıcı SPA tedavilerine kadar çeşitli deneyimler yaşayabiliyor.

Oniki Adalar

Rodos

Oniki Adaların gözbebeği Rodos, iki marinaya ev sahipliği yapıyor. Tarihi Mandraki Limanı'nda ziyaretçiler Rodos'un Orta Çağ Şehri'nin hemen yanıbaşında kalabiliyor. Rhodes Marina'da ise daha büyük yatlar rahatlıkla demirleyebiliyor. İki marina da misafirlerinin tüm ihtiyaçlarına cevap vermek üzere donatıldığı için mavi yolculuk tutkunları beklentilerine göre tercih yapabilme özgürlüğüne sahip olabiliyor.

Saronik Körfezi

Atina

Başken Atina'yı içine alan büyük Saronikos Körfezi, pek çok marinaya sahip olağanüstü bir destinasyon. Bu destinasyonlar arasından özellikle Athens Marina ve lüks Alimos Marina öne plana çıkıyor. Her iki marina da olağanüstü tesislere sahip. Ayrıca Akropolis ve Parthenon gibi şehrin sembolik yapılarına, Plaka'nın etkileyici sokaklarına ve şehrin canlı gastronomik hayatına yakından bir bakış atmayı mümkün kılıyor.

Yunanistan ve adalarının efsanevi gece hayatını, pastoral güzellikteki köylerini, nefes kesen plajlarını keşfedin.

İspanya

Ziyaret için en iyi zaman: Nisan'dan Ekim'e kadar

Avrupa'nın en heyecan verici destinasyonlarından biri olan İspanya, aynı zamanda Akdeniz'in büyüleyici sahilinde uzanıyor. Cebelitarık'tan Barselona'ya kadar bölge, her yaz ünlülerin ve cemiyetin en seçkin isimlerinin tatil yaptığı göz alıcı koylar, büyüleyici şehirlerle farkını ortaya koyuyor.

İşte mavi yolculuk için İspanya'daki en iyi duraklar:

Balear Adaları

Marina Port Ibiza (Ibiza Magna)

Marina Port Ibiza, geçmişte bir balıkçı mahallesi olan La Marina bölgesinde yer alıyor. İkonik Dalt Vila'nın eteklerinde konumlanan bu marinayı özel kılan şey ise UNESCO Dünya Mirası Alanı'nın bir parçası olması. Bakir adalara ve plajlara, eşsiz bir doğa manzarasına sahip olan marina, gastronomi alanındaki başarısı ile de ziyaretçilere bambaşka bir deneyim yaşatıyor.



Mayorka

Mayorka, Blear Adalarının en büyüğü olması ile tam bir cazibe merkezi. Adada özellikle süperyat ve megayatların demirlenebileceği birçok lüks marina hizmet veriyor. Bu marinalar arasında ultra lüks Port Adriano, adanın başkenti Palma'daki çağdaş Club de Mar Mallorca ve Puerto Portals yer alıyor.



Costa del Sol

Puerto Jose Banüs

Costa del Sol'un zarif yaşantısını en iyi şekilde yansıtan Puerto Jose Banüs, Marbella şehrinin hemen güneybatısında yer alıyor. Misafirlerine dünya standartlarında yemek yeme ve alışveriş yapma imkanı sunan marina, ayrıca altın sarısı kumsallarda dinlenirken eğlenmenin eşsiz hazzını yaşatıyor.



Barcelona

Marina Port Vell

Barselona'nın kalbinde yer alan Marina Port Vell, tarihi çekiciliği ve modernliğin zarafetini mükemmel bir şekilde harmanlıyor. Dünyaca ünlü mimari yapılara ve şehrin canlı gece hayatına çok yakın olan marina, bu özelliği ile yatçılar arasında bir çekim merkezine dönüşüyor.

Akdeniz'in canlılığını ve ihtişamını tam anlamıyla deneyimlemek isteyen seçkin denizciler, İspanya'nın etkileyici marinalarını tercih ediyor. Çünkü, burada lüks, tarih ve doğanın güzelliği bir arada boy gösteriyor.



Malta

Ziyaret için en iyi zaman: Nisan'dan Eylül'e kadar

Akdeniz'in gözdesi olan küçük ada ülkesi Malta, uzun süredir seçkin yatçılar için yazın bir kaçış adresi. Tarihle dolu sahilleri, büyüleyici turkuaz mavisi koyları ve misafirperver yerel halkı ile Malta, bir ömür hafızalarda yer edecek kadar muhteşem bir tatile olanak tanıyor. Bizim ise Malta'da önereceğimiz duraklar ülkenin başkentinde yer alıyor.



Grand Harbor Marina

Büyüleyici Valletta şehrinde yer alan Marina Grand Harbour, tarihi değeri ve sınırsız olanakları ile yatçıları etkilemeyi fazlasıyla başarıyor. Görkemli surların gölgesine demirlenebilen yatlar, ülkenin zengin mirasını gözler önüne sererken ortaya çıkan olağanüstü ambiyans dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayacak bir güzellikte.

Grand Harbor Marina lüks, kültür ve etkileyici doğal güzellik karışımını en güzel biçimde sunar. Unutulmaz bir yolculuğa çıkın, şatafatlı olanakların, canlı gece hayatının, dünya mutfağından farklı lezzetlerin ve turkuaz suların çekiciliğinin tadını çıkarın. Seçilen destinasyon hangisi olursa olsun Akdeniz, lüks bir tatil geçirmek isteyenler için olağanüstü bir deneyim sunmaya kesinlikle hazır. Zengin bir tekne yolculuğu için mükemmel varış noktalarını bulmanın anahtarı olarak bu rehberi kullanabilirsiniz. Üst düzey bir tatil hedefleyen tekne tutkunları için Akdeniz en iyi seçimdir.



