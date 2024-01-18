Sanatçı Davut Güloğlu, YRP'den belediye başkan adayı oldu
Yeniden Refah Partisi adaylıkları kesinleşen 1'i büyükşehir 2'si il, 53 ilçe olmak üzere 56 belediye başkan adayını daha açıkladı. Sanatçı Davut Güloğlu Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan adayı oldu.
31 Mart 2024 Mahalli Yerel Seçimleri'ne 73 gün kala ittifak kararı merakla beklenen Yeniden Refah Partisi belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Genel Merkezde Genel Başkan Fatih Erbakan'ın katılımıyla yapılan ve partinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan aday tanıtım programıyla 56 belediye başkan adayı daha açıklandı. Böylece parti, bugüne kadar 10'u büyükşehir 10'u il belediye başkanı olmak üzere 309 aday açıklandı.
Davut Güloğlu Düzce'den belediye başkan adayı
Genel Başkan Kültür Sanat Danışmanı sanatçı Davut Güloğlu'nun Düzce Belediye Başkanı olarak açıklandığı programda partinin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Melih Tatlıcı oldu. Osmaniye ilinde ise Belediye Başkan adayı Adem Demir olarak açıklandı. Açıklanan adaylar şöyle:
"Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Melih Tatlıcı
Düzce İl Belediye Başkan adayı Davut Güloğlu
Osmaniye İl Belediye Başkan adayı Adem Demir
Adıyaman Kahta İlçe Belediye Başkan adayı Mehmet Toprak
Antalya Demre İlçe Belediye Başkan adayı Yasin Karahanlı
Ardahan Göle İlçe Belediye Başkan adayı Akın İsmailoğlu
Artvin Murgul İlçe Belediye Başkan adayı Recep Aydın
Yusufeli İlçe Belediye Başkan adayı İsmail Pehlivan
Bartın Ulus İlçe Belediye Başkan adayı Yılmaz Öz
Kumluca Belde Belediye Başkan adayı C. Ahmet Adıyaman
Çorum
İskilip İlçe Belediye Başkan adayı İpek Aslan
Laçin İlçe Belediye Başkan adayı Ali Galetepe
Sungurlu İlçe Belediye Başkan adayı Osman Vargeloğlu
Gaziantep
Araban İlçe Belediye Başkan adayı Hasan Doğru
İstanbul
Bakırköy İlçe Belediye Başkan adayı Salih Doğan
Başakşehir İlçe Belediye Başkan adayı Kadir Karaca
Kartal İlçe Belediye Başkan adayı Nevzat Çavluk
İzmir
Foça İlçe Belediye Başkan adayı Nazif Tuna Han
Buca İlçe Belediye Başkan adayı Ümit Toker
Çiğli İlçe Belediye Başkan adayı Salim Ay
Gaziemir İlçe Belediye Başkan adayı Murat Biçer
Karşıyaka İlçe Belediye Başkan adayı Süleyman Arabelen
Narlıdere İlçe Belediye Başkan adayı Ramazan Duran
Aliağa İlçe Belediye Başkan adayı Hür Erdem Ünal
Menemen İlçe Belediye Başkan adayı Özbek Taşdemir
Urla İlçe Belediye Başkan adayı Samet Koçlu
Karabağlar İlçe Belediye Başkan adayı Evren Şahin
Kiraz İlçe Belediye Başkan adayı Yusuf Şimşek
Kayseri
Hacılar İlçe Belediye Başkan adayı Bünyamin Geçgil
İncesu İlçe Belediye Başkan adayı Zekeriya Karayol
Kocaeli
Gebze İlçe Belediye Başkan adayı Kamil Ergün
Kartepe İlçe Belediye Başkan adayı Berat Kansu
Karamürsel İlçe Belediye Başkan adayı Ali Osman Aydın
Konya
Karatay İlçe Belediye Başkan adayı İsa Gökhan Duysak
Manisa
Turgutlu İlçe Belediye Başkan adayı Mustafa Serhat Orhan
Mardin
Dargeçit İlçe Belediye Başkan adayı Mehmet Şerif Gümüşay
Niğde
Altunhisar İlçe Belediye Başkan adayı Fatih Taş
Yıldıztepe Belde Belediye Başkan adayı Yıldırım Arlı
Ordu
Çamaş İlçe Belediye Başkan adayı Muhammet Küçüköksüz
Osmaniye
Düziçi İlçe Belediye Başkan adayı Abdullah Yıldırım
Sakarya
Karasu İlçe Belediye Başkan adayı Av. Recep Özdemir
Ferizli İlçe Belediye Başkan adayı Sercan Eğin
Arifiye İlçe Belediye Başkan adayı Şükrü Gözyıman
Sinop
Ayancık İlçe Belediye Başkan adayı Ergün Kaya
Durağan İlçe Belediye Başkan adayı Adem Gündüz
Türkeli İlçe Belediye Başkan adayı Haşim Atalay
ZONGULDAK
Kilimli İlçe Belediye Başkan adayı Ahmet Aşkar
Kozlu İlçe Belediye Başkan adayı Bilal Korkmaz
Karaman Belde Belediye Başkan adayı Olcay Üstün
Muslu Belde Belediye Başkan adayı Ercan Gönültaş
Çatalağzı Belde Belediye Başkan adayı Şenol Toptan
Yozgat
Kadışehri İlçe Belediye Başkan adayı Davut Karadavut
Yalova
Armutlu İlçe Belediye Başkan adayı Beytullah Şengöz
Çiftlikköy İlçe Belediye Başkan adayı Erkan Pelitoğlu
Kaytazdere Belde Belediye Başkan adayı Ömer Ziya Geçit
Tavşanlı Belde Belediye Başkan adayı Hüseyin Açıkel."