Yaşlı kadının boğazını sıkan CHP'li başkan serbest bırakıldı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi, rüşvet ve yolsuzluk skandalıyla gündem oldu. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, rüşvet iddialarına yönelik operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Gazeteciyi dövdüler

Dün belediye önünde toplanan kalabalık, operasyonu protesto ederken, CHP'li bir grup A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'ı düşürerek tekmelediler.

CHP'li başkan yardımcısı, yaşlı kadını saldırdı, hakaret etti

Bir skandal da Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş'a ait. Çıkan arbedede CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş'un başörtülü bir kadına saldırdığı anlar ise güne damga vurdu.

Kameralara yansıyan görüntülerde; Akkuş'un, talihsiz kadının boğazını sıktığı görülürken küfrettiği de duyuluyor.

Tüm sosyal medya hesaplarını kapattı

Sosyal medyada gelen tepkiler üzerine Akkuş, son çare olarak tüm sosyal medya hesaplarını kapattı.