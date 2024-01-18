Tankerin devrilmesi nedeniyle kapanan Samsun-Ankara kara yolu açıldı

Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ve jandarma ekipleri, kaza yerine yakın noktalardaki yol ayrımlarında güvenlik noktası oluşturarak, sürücüleri alternatif yollara yönlendiriyor.

Araçtaki benzinin aktarılması için Kırıkkale'den bir başka tankerin gelmesinin beklendiği, yolun yaklaşık 4 saat ulaşıma kapalı kalacağı öğrenildi.

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