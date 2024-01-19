19 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sefine Tersanesi'nde yeni deniz platformları teslimat törenine katılacak.

(Yalova/15.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bağlantısızlar Hareketi'nin 19. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde konuşma yapacak.

(Kampala)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlenecek emekli buluşması programına iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa Çocuk Adalet Merkezi açılış törenine katılacak, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini, Baroyu ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Bursa/10.00-18.00)

2- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girecek.

- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sincan Şehit Ahmet Gözütok İlkokulu'nda yarıyıl karne dağıtım törenine katılacak.

(Ankara/09.30)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlığını ve seçim koordinasyon merkezini ziyaret edecek, teşkilat buluşması programına katılacak.

(Samsun/15.00-18.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulusal Süt Çalıştayı'na katılacak, bazı ziyaretlerde bulunacak.

(Antalya/10.00-15.30)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre ve Başbakan Ünal Üstel tarafından kabul edilecek, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Maliye Bakanı Özdemir Berova ile görüşecek, Türkiye-KKTC 12. Ortak Komite Toplantısı'na ve iş insanlarının katılımıyla düzenlenecek çalışma yemeğine katılacak.

(Lefkoşa/08.40-18.10)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi 2024 Etkinliğine katılacak.

(Antalya/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2023 dönemi konut satış istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "TRT World Citizen Ödülleri" programına katılacak.

(İstanbul/18.30)

SPOR

1- Trendyol 1. Lig'in 19. haftası, Bitexen Giresunspor-Ahlatcı Çorum FK maçıyla başlayacak.

(Giresun/20.00)

2- THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Beko, Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Kaunas/21.00)

3- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftası, TÜRŞAD-Spor Toto maçıyla başlayacak.

(Bitlis/14.00)