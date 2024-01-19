'Emekliler Yılı'nda ilk güzel haber esnafa

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2024'ü emekliler yılı ilan ederken, yılın ilk müjdeli haberi Bağ-Kur'lu esnafa geldi. Bu yıl yapılacak yasal düzenlemeyle berber, bakkal, kasap, ayakkabıcı, kıraathane sahipleri, tamirci, kuaförlerin aralarında yer aldığı küçük esnaf 9 bin prim günü yerine 7200 prim günüyle 5 yıl erken emekli olabilecek.



Bağ-Kur prim gün sayısının 1800 gün düşürülmesiyle birlikte binlerce küçük esnaf da EYT düzenlemesi kapsamında emekliliğe hak kazanacak. Bu kapsamda 7200'ü tamamlayan kadın 58, erkek 60 yaşında emekli olacak



YASAL DÜZENLEME MECLİS'TE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Bağ-Kur emeklilik koşullarına ilişkin açıklamalarının ardından gözler prim düzenlemesinin ayrıntılarına çevrildi.

Meclis'in yasama faaliyetlerine başlamasının ardından esnaf da erken emeklilik için gün saymaya başladı. Yasal düzenlemeyle Bağ-Kur'luların prim koşulu 9 bin günden 7200'e inecek. Bağ-Kur ile SSK prim eşitlemesinden küçük esnaf yararlanacak.



Böylece 1800 gün kazanan Bağ-Kur'lular 5 yıl daha az prim ödeyecek. Düzenlemeden Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber, kıraathane sahipleri gibi küçük esnaf yararlanacak.



PRİMİ TAMAMLAYAN EYT'Lİ OLACAK

Prim düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olan ve gerekli koşulları taşıyan Bağ-Kur'lular erken emekli olabilecek.

Yasal düzenlemenin yaşama geçmesiyle birlikte 7200 prim gününü yatıran vatandaşlar geri ödeme almayacak. Örneğin 8200 prim günü olan 7200'den fazla olan primini geri talep edemeyecek.



Erken emeklilik için Bağ-Kur'dan SSK'ya geçenler de bu sigorta kolundaki çalışması 3.5 yıldan az ve 7200 günü doldurduysa Bağ-Kur kapsamında emekli olabilecek.



Yasal düzenlemeyle prim günü düşerken, normal emeklilikte yaş koşulu değişmeyecek. Prim gününü 7200'e tamamlayan Bağ-Kur'lu kadın 58, erkek de 60 yaşında emekli olacak.



YAKLAŞIK 1 MİLYON ESNAFI İLGİLENDİRİYOR

Düzenlemeden bütün Bağ-Kur'lular yararlanamayacak. Bugün itibariyle kayıtlı 3 milyonun üzerinde esnaf bulunuyor. Bunların yaklaşık 1 milyonu küçük esnaf olup yasadan da bu bölümün yararlanması planlanıyor.

Prim indiriminde çalışan sayısına da bakılacak. Yasada netleşecek düzenleme ile 10 ve altı çalışan işyerlerinde çalışanların yararlanması gibi bir sınırlama bekleniyor.



İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILAR

Bağ-Kur statüsünde olup isteğe bağlı sigortalı olanlar ise prim indirimi kapsamında yer almayacak. Şirket sahibi olan, bilanço esasına göre defter tutan büyük işletme sahipleri yasal düzenlemeden faydalanamayacak.

MEVCUT SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Sosyal güvenlik reformuyla 2008 yılında işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlendi.

Ancak Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak tespit edildi. Bu nedenle Bağ-Kur'lular daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalıyor.



SSK'da 7 bin 200 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduğunda emekli olurken, Bağ-Kur'da ise kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını birlikte sağlamaları durumunda emekli olabiliyor.



Normal koşullarda SGK'lılar için emeklilik tarihi hesaplanırken ilk işe giriş, sigorta tescil tarihi esas alınırken, Bağ-Kur'da ise fiilen prim ödenen güne göre emekli olunuyor.



KAMU İŞÇİSİ İÇİN REFAH PAYI PAZARLIĞI

SSK, Bağ-Kur emeklilere zammın kesinleşmesinin ardından Türk-İş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la görüşerek 700 binden fazla kamu işçisi için refah payı talep etti.

Mayıs 2023'te imzalanan toplu iş sözleşmesi ile en düşük kamu işçisi ücretinin 15 bin liraya çıkarıldığını belirten Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Yılın ilk 6 ayında yüzde 45, ikinci altı alında yüzde 15 artış yapıldı.



Bir elektrik işçisiyle teknisyen arasında yaklaşık 18 bin lira ücret farklılığı var" dedi. Kamu işçilerinin taleplerinin ardından Bakan Işıkhan, bu hafta işveren sendikası TÜHİS'le görüşecek.