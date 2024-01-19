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Eğitime iki haftalık ara! Bakanlıktan 'ödev' uyarısı

18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmenin yarıyıl tatili bugün başlıyor. "Öğrencilere ev ödevi vermeyin" diyerek öğretmenlere seslenen Milli Eğitim Bakanlığı, çocuklara da "Spor ve sanat ile uğraşın" çağrısında bulundu.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 19 Ocak 2024 08:20, Son Güncelleme : 19 Ocak 2024 09:32
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Eğitime iki haftalık ara! Bakanlıktan 'ödev' uyarısı

Bugün başlayan ve 2 Şubat'a kadar sürecek yarıyıl tatilinde öğrencilerin evde nasıl vakit geçirmesi gerektiği, velilerin öncelikli problemlerin başında geliyor. Eğitim koçu Metanet Dalgül, yarıyıl tatilinin hem çocuklar hem de aileler için verimli bir şekilde geçirilmesi için tavsiyelerde bulundu.

ÖĞRETMENLERE ÖDEV UYARISI

Öğrencilerin sömestri sabırsızlıkla beklediğine dikkat çeken Dalgül "Ara tatiller, öğrencilere zihnin odağını değiştirerek beyinlerini dinlendirmeleri için ayrılmış zaman dilimi. Maalesef okullarda tatil ödevi olarak çok fazla ödev veriliyor ve bu, öğrencileri oldukça yoruyor. Okula geri döndüklerinde ise bir güncelleme olmadan, dinlenmeden kaldığı yerden devam ettikleri için yeteri kadar derslere odaklanamıyorlar" dedi.

Bu süreçte aile ile bol bol kaliteli vakit geçirmek gerektiğini belirten Dalgül "Aileyle vakit geçirmek için bazı mantık ve strateji oyunları, kelime oyunları oynayabilirler. Bu aktiviteler, aileyle iletişimi de besler" diye konuştu.

ESMA ALTIN

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