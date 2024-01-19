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Yemi yuttu deşifre oldu: Firari FETÖ'cüye istihbarat sağlıyordu

Firari FETÖ'cü Cevheri Güven'e bilgi ve istihbarat sağlamaktan tutuklu Polis Memuru S.D.'yi özel bir ekibin yemleme taktiği deşifre etti. Başka görüştenmiş gibi gözüken FETÖ'cüler için kullanılan "renklendirilmiş" statüsünde yer alan S.D., ekipten gelen bilgiyi Güven'e servis edince yakayı ele verdi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 19 Ocak 2024 08:30, Son Güncelleme : 19 Ocak 2024 08:23
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Yemi yuttu deşifre oldu: Firari FETÖ'cüye istihbarat sağlıyordu

Yenişafak'tan Erdal Kılınç'ın haberine göre; Firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in önemli kurum ve kişileri hedef aldığı yayınlar, köstebek şüphesini gündeme getirdi. Güven'in bilgi kaynakları araştırılınca, izleme dinleme konusunda uzman Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'nda geçmişte görev yapmış bir isme ulaşıldı. Ankara Narkotik Şube'de görevli polis memuru S.D., özel bir ekip tarafından yakalandı.

GÜVEN'LE İRTİBATA GEÇTİ
Fizik mezunu olan S.D., 15 Temmuz'dan önce FETÖ'cülerin yoğun bulunduğu İstihbarat Daire Başkanlığı'nda göreve başlamıştı. Darbe girişiminden sonraki yeni yapılanma kapsamında Narkotik Şube'ye görevlendirilen S.D.'nin özel bir kanal kullanarak Güven'e ulaştığı öğrenildi. S.D., internet veri sistemi üzerinden Cevheri Güven'e bilgi aktarmaya başladı.

UZUN SÜRE AÇIK VERMEDİ
Telefonları ve HTS kayıtları uzun süre kontrol edilse de bir türlü yakalanamayan S.D., açık vermeden köstebekliğe devam etti. Kurulan özel ekip, köstebeğe duyurduğu bir bilginin internet aracılığıyla Cevheri Güven'e gönderildiğini belirleyince S.D.'yi gözaltına aldı.

RENKLENDİRME YÖNTEMİ
S.D., FETÖ'cü olmadığını, başka bir gruba bağlı olduğunu söyledi ancak eldeki deliller üzerine çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Güvenlik birimleri, S.D.'nin ortama göre renk almasının FETÖ taktiği olduğunu belirledi. 2018'de ulaşılan belgelerle "renklendirme yönteminin" FETÖ'nün, üyelerinin deşifre olmaması için uyguladığı bir strateji olduğu ortaya çıkmıştı.

BİLGİLERİ KİM VERDİ?
S.D.'nin tutuklanmasıyla, Fuat Avni'den sonraki en önemli yapı çökertildi. Öc alma duygusuyla hareket ettiği belirtilen S.D.'nin cep telefonu ve kullandığı bilgisayarına el konuldu. Bir polis memurunun ulaşamayacağı bilgileri elde ederek Güven'e servis eden S.D.'ye, bu bilgileri kimin verdiği araştırılıyor.

GİZLİ BİLGİ HAVUZU S.D.
Gizli bilgilerin bir "havuz" gibi S.D.'de toplandığı, ardından da servis edildiği iddia edilirken, S.D.'nin aktif görevdeki üst düzey emniyet müdürleriyle bağlantıları da inceleniyor. Son dönemde polis mülakatlarının bile dışarı sızdırılması Ankara Emniyeti içerisinde rahatsızlığa neden olmuş, bu konu hakkında İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla idari soruşturma başlatılmıştı.

Her yere böyle sızdılar
Renklendirme yöntemi sayesinde FETÖ'cülerin tarikat ve partilere sızıp kamufle oldukları belirlenmişti. FETÖ'cülerin bu yöntemle mevcut hükümet karşıtı, mevcut hükümet yanlısı, tüm muhalif parti, farklı dini mezhep, ulusalcı, bazı dini cemaatlere, diğer terör örgütlerine (PKK, DHKP-C) ve hiçbir oluşuma dahil olmayan gruplara (renksizlik) sızdıkları değerlendirildi.

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