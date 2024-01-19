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Bakan Kacır açıkladı: Bir uçuş daha olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonu öncesinde önemli bir açıklama yaptı. Axiom Space'in canlı yayınına konuk olan Kacır, Milli Uzay Programı kapsamında insanlı uçuşların devamının geleceğini duyurdu.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 19 Ocak 2024 08:45, Son Güncelleme : 19 Ocak 2024 09:33
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Bakan Kacır açıkladı: Bir uçuş daha olacak

Bakan Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonu öncesinde önemli bir açıklama yaptı. Axiom Space'in canlı yayınına konuk olan Kacır, Milli Uzay Programı kapsamında insanlı uçuşların devamının geleceğini duyurdu.

Kacır, şu şekilde bir değerlendirme yaptı:

"Bu bizim ülkemizin ilk insanlı uzay görevi. Bu mesaj çocuklara ve gençlere de gidiyor. Biz kendi uydularımızı geliştiriyoruz. Aynı zamanda uzaya ulaşabilen roketler de yapıyoruz. Tüm gönderdiğimiz deney düzenekleri Türk bilim insanları tarafından hazırlandı. Kimisi biyoloji ve genetikle ilgili, kimisi ise materyal bilimiyle ilgili. Bu bilimsel çalışmaların sonuçlarını da kısa süre sonra bekliyoruz.

(Türkiye'nin uzay konusundaki geleceği) Biz aynı zamanda insansız uzay uçuşları üzerinde de çalışıyoruz. Bundan sonra bir uçuş daha olacak. Sonraki yıllarda da başka insanlı görevlere de devam edeceğiz. Bu tarihi görevde iş birliği yapan herkese teşekkür ediyoruz."

Gezeravcı'nın uzayda 14 gün boyunca ne yapacağı hakkında bilgi veren Kacır, "İnsanlı uzay misyonu, uçuşu ise bizim için ilk. Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 13 farklı bilimsel deney yapacak." dedi.

Bilim insanları tarafından hazırlanan deneylerin, dünyadaki bilimsel literatüre büyük katkıda bulunacağını belirten Kacır, "Bu deneylerin bir kısmı biyoloji ve genetikle ilgili, bazıları malzeme bilimiyle ilgili olacak. Bu araştırma ve deneylerin hepsi çok inovatif ve yenilikçi. Bu bilimsel çalışmaların sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyor olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

MİLLİ UZAY PROGRAMI'NDA YENİ HEDEF AY

Kacır, Türkiye'nin Milli Uzay Programı üzerinde çalıştığını anlattı. Ülke olarak gelecek 10 yıl için uzay teknolojilerinde oldukça iddialı hedefler koyulduğuna işaret eden Kacır, "Bu insanlı bir uzay misyonu ama insansız uzay misyonlarımız da olacak. Türk bilim insanları ve mühendisleri tarafından geliştirilmiş ve üretilmiş uzay teknolojisiyle Ay'a ulaşmayı amaçlıyoruz. Sonrasında yörünge altı bir uçuş için bir Türk astronotu göndermeyi amaçlıyoruz. Önümüzdeki yıllarda birçok insanlı uçuşumuz olacak.Tüm ortaklarımıza da bu tarihi misyonda teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

DRAGON KAPSÜLÜNÜN KAPAĞI KAPATILDI

SpaceX, son bir güncelleme yayınlayarak, tüm kontrollerin tamamlandığını ve yolculuk öncesi hazır olduklarını paylaştı. Uzay şirketi, Twitter (X) üzerinden yaptığı açıklamada "Artık Falcon 9 roketinin kapağı kapatıldı" ifadesini kullandı.

SpaceX tarafından Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu hakkında yapılan açıklamada, "Mürettebatın koltukları uçuş pozisyonu getirildi, giysi sızıntı kontrolleri ve iletişim kontrolü tamamlandı. Dragon kapsülünün kapağı artık kapalı. Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) fırlatmaya iki saatten az süre kaldı" denildi.

Bir başka paylaşımda SpaceX, fırlatmanın yapılacağı alana araçla özel astronot kıyafetleri içinde geldikleri görülen Ax-3 mürettebatının, ISS'ye gidecekleri SpaceX'in Falcon 9 roketinin yanında heyecanlı oldukları gözlendi.

Ardından Falcon 9 roketinin uzaya taşıyacağı Dragon kapsülüne girişleri ekrana yansıyan ekibin, kapsüle yerleşip son kontrolleri yaptıkları bilgisi SpaceX'in X'te devam eden canlı yayınında paylaşıldı.

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