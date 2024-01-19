Salihli Belediyesi'nde işçi ücretlerine yüzde 111 zam

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, belediye birimlerinde çalışan işçilerin aylık ücretlerine yüzde 111 zam yaparak en düşük işçi maaşını 25 bin lira olarak açıkladı.

Başkanlık makamında, Belediye-İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Gökay Sezgin ve Salihli Belediyesi Personel A. Ş. Yönetimi ile gerçekleşen görüşme sonunda açıklama yapan Başkan Kayda, "Belediyemiz birimlerinde hep birlikte gece gündüz özveriyle çalışan mesai arkadaşlarımızın aylık ücretlerine, Belediye-İş Sendikamız ile yapmış olduğumuz anlaşma neticesinde toplamda %111 zam yaparak şirket işçilerimizin en düşük net aylık maaşlarını 25 Bin TL olarak belirledik. Yapmış olduğumuz bu tarihi zammın tüm işçi kardeşlerim için hayırlı olmasını diler, ailelerinizle ve sevdiklerinizle birlikte güle güle harcamanızı temenni ederim. Her şey Salihli'miz için. Birlikte nice güzel yarınlara" dedi.

Belediye-İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Gökay Sezgin de "İşçilerin hakkını koruyan, emeklerinin karşılığını veren Belediye Başkanımız Zeki Kayda'ya sendika üyelerimiz adına teşekkür ediyoruz" dedi.