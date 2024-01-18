'Memur ve emekli maaşlarına ilave ek ödeme yansıtılsın'

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Güney, komisyonda ilave ek ödemenin memur ve emekli maaşlarına da yansıtılması gerektiğinin altını çizdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Türkiye Kamu-Sen adına çalışmalara iştirak eden Toplu Sözleşmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Güney açıklamasında; "Diğer sendikamsı yapılar sendikacılığı züccaciye dükkanına çeviredursun, Türkiye Kamu-Sen olarak bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ilave ek ödemenin memur emekli maaşlarına yansıtılmasını, 2008 öncesi ve sonrası ayrımının kaldırılmasını, 5510 sayılı yasanın memur ve diğer kamu görevlileri açısından reforme edilmesini dile getirdik" dedi.