Konut satışında son 9 yılın en düşük rakamı

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın aralık ayı ve 2023 yılına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, konut satış sayısı 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 17,5 azalışla 1 milyon 225 bin 926'ya düştü.

Ocak-Aralık 2023 döneminde ipotekli konut satışı yıllık bazda yüzde 36,6 gerileyerek 177 bin 748, diğer satış türlerinde de yüzde 13 gerileyerek 1 milyon 48 bin 178'e geriledi. 2023 yılında ipotekli satışların payı yüzde 14,5, diğer satışların payı yüzde 85,5 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde ilk defa satılan konut sayısı yüzde 17,5 azalışla 379 bin 542'ye geriledi. İkinci el konut satışları da yüzde 17,5 düşüşle 846 bin 384 olarak kayıtlara geçti. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 31, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 69 oldu.

Konut satışlarında İstanbul, 198 bin 739 satış ve yüzde 16,2 payla ilk sırada yer aldı. Satış sayılarına göre bu ili 114 bin 432 konut satışı ve yüzde 9,3 payla Ankara, 65 bin 465 konut satışı ve yüzde 5,3 payla İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller, 426 konutla Ardahan, 501 konutla Hakkari ve 970 konutla Tunceli oldu.

Türkiye genelinde konut satış sayısı geçen ay Aralık 2022'ye kıyasla yüzde 33,4 azalarak 138 bin 577 olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde de İstanbul, 23 bin 714 konut satışı ve yüzde 17,1 payla ilk sırada yer aldı. Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 bin 458 konut satışı ve yüzde 8,3 payla Ankara, 7 bin 166 konut satışı ve yüzde 5,2 payla İzmir takip etti.

Konut satışının en az olduğu il 65 konutla Hakkari olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl yabancılara 35 bin 5 konut satıldı. Yabancılara konut satışı bir önceki yıla göre yüzde 48,1 azaldı.

Geçen yıl yabancılara yapılan konut satışlarının toplam konut satışları içindeki payı yüzde 2,9 oldu.

Yabancılara konut satışı illere göre değerlendirildiğinde, ilk sırayı 12 bin 702 satışla Antalya aldı. Bu kenti 11 bin 229 konut satışıyla İstanbul, 3 bin 16 konut satışıyla Mersin izledi.

Yabancılara yapılan konut satışları Aralık 2023'te ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,7 azalarak 2 bin 64 oldu. Aralık ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışlarının payı yüzde 1,5 olarak gerçekleşti. Geçen ay yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırada 796 konutla İstanbul yer aldı. İstanbul'u 609 konutla Antalya, 230 konutla Mersin izledi.

Rusya vatandaşları geçen yıl Türkiye'den 10 bin 560 konut satın aldı. Rusya'yı, 4 bin 272 konutla İran ve 1917 konutla Irak vatandaşları takip etti.

Aralık 2023'te ise Rusya vatandaşları Türkiye'den 527 konut aldı. Rusya vatandaşlarını 205 konutla İran, 113 konutla Ukrayna vatandaşları izledi.

- İpotekli konut satışları Aralık 2023'te azaldı

Türkiye genelinde geçen yılın aralık ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,3 azalarak 6 bin 42 oldu. Geçen yıl gerçekleşen ipotekli konut satışları ise 2022'ye göre yüzde 36,6 azalışla 177 bin 748 olarak hesaplandı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı aralık ayında yüzde 4,4, 2023'te yüzde 14,5 oldu.

Aralık ayındaki ipotekli satışların 1831'i, 2023 yılındaki ipotekli satışların ise 53 bin 455'i ilk el satış olarak gerçekleşti.

Diğer konut satışları, Türkiye genelinde 2023 Aralık'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,8 azalarak 132 bin 535 oldu. Geçen yıl gerçekleşen diğer konut satışları ise 2022'ye göre yüzde 13 azalışla 1 milyon 48 bin 178 olarak hesaplandı. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı aralık ayında yüzde 95,6, 2023'te yüzde 85,5 olarak belirlendi.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı, geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,2 azalarak 51 bin 243'e düştü. İlk el konut satışları 2023'te bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 azalışla 379 bin 542 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ilk el satışların payı aralık ayında yüzde 37, 2023'te yüzde 31 oldu.

İkinci el konut satışları, geçen ay bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32,9 azalışla 87 bin 334 oldu. İkinci el konut satışları 2023'te bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 azalışla 846 bin 384 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı Aralık 2023'te yüzde 63, 2023'te yüzde 69 oldu.

Türkiye genelinde 2023 yılında kadınlar yüzde 32,8 payla 401 bin 933, erkekler yüzde 56,3 payla 690 bin 438 konut satın alırken, yüzde 1,6 payla 19 bin 610 konut kadın ve erkek tarafından ortaklaşa alındı.