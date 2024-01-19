Amasya'da devrilen minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti
Amasya'nın Suluova ilçesinde devrilen minibüsün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2024 10:55, Son Güncelleme : 19 Ocak 2024 10:51
Salih Yılmaz'ın kullandığı 34 JA 7738 plakalı bir kargo firmasına ait minibüs, Hacı Bayram Mahallesi İstiklal Caddesi'nde refüje çarptıktan sonra devrildi.
Kazada, sürücü Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan Yılmaz'ın cenazesi, sağlık personelince Suluova Devlet Hastanesi morguna gönderildi.